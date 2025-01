Suicide Squad: Kill the Justice League z kompletnie zmienioną fabułą gry. Ostateczny akt desperacji Rocksteady czy głupota firmy?

Blisko rok temu studio Rocksteady wypuściło na rynek grę Suicide Squad: Kill the Justice League. Produkcja została bardzo chłodno przyjęta przez graczy, ze względu na przeciętny i mocno powtarzalny gameplay oraz samą fabułę, w której członkowie Ligi Sprawiedliwości (poza Wonder Woman) zostali przedstawieni jako zwyczajne mięso armatnie z domieszką obśmiewania poszczególnych postaci jak Batman czy Flash. Osoby, które znają fabułę gry, z pewnością doskonale wiedzą również jaki los spotkał Batmana z ręki Harley Quinn.

Wraz z ostatnią aktualizacją dla gry Suicide Squad: Kill the Justice League, studio Rocksteady postanowiło kompletnie zmienić zakończenie, co wpływa na całą fabułę produkcji. Pytanie, czy jest to ostateczny akt desperacji czy oznaka kompletnej głupoty ze strony developerów?

Od razu zaznaczę, że w treści znajdują się spoilery zarówno z podstawowej wersji gry jak również finałowe rozegranie całej kampanii, które wprowadzono wraz z ostatnią aktualizacją. W dotychczasowej wersji, fabuła omawiała starcie Legionu Samobójców ze zindoktrynowaną Ligą Sprawiedliwości, która została poddana praniu mózgu ze strony Brainiaca, głównego złoczyńcy gry. W produkcji musieliśmy pozbyć się Supermana, Batmana, Flasha oraz Zielonej Latarni. Jedynie Wonder Woman udało się umknąć podobnego losu, jednak na pewnym etapie i tak umiera po starciu z Supermanem. Ostatnia aktualizacja gry jednak kompletnie przewraca do góry nogami tenże koncept.

Z filmu (możecie go zobaczyć poniżej) dowiadujemy się, że w trakcie gry tak naprawdę walczyliśmy z klonami poszczególnych superbohaterów, a prawdziwi członkowie Ligi Sprawiedliwości tak naprawdę nadal żyją. Tym samym Batman z tzw. Arkhamverse również żyje i wcale nie został zastrzelony przez Harley Quinn. Biorąc pod uwagę, że przez wszystkie poprzednie aktualizacje oraz główną fabułę, nie było ani jednej przesłanki sugerującej takie rozwiązanie historii, można przyjąć że zostało to dodane w pośpiechu, by spróbować w jakiś sposób uratować fabułę. Jednocześnie Rocksteady w ten sposób otworzyło sobie furtkę, by w przyszłości ewentualnie powrócić do kolejnych solowych przygód Batmana w ramach wspomnianego Arkhamverse. Gracze oczywiście nie zostawili w Internecie suchej nitki na developerach, którzy nieoczekiwanie postanowili zmienić fabułę Legionu Samobójców. My z kolei zadajemy sobie pytanie czy jest to już desperacja ze strony firmy czy po prostu głupota.

