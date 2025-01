Sons of the Forest otrzymało dużą aktualizację po półrocznej przerwie, m.in. dopracowano mechaniki strzelania i dodano tratwy

Sons of the Forest to popularna gra survivalowa z elementami horroru. Gracze mają w niej okazję wcielić się w członka ekipy ratunkowej poszukującej zaginionej rodziny Pufftonów na tajemniczej wyspie "Site 2". Na swojej drodze spotkać można nie tylko dzikich kanibali, ale również przerażające mutanty, co czyni grę mieszanką przetrwania i odkrywania tajemnic. Teraz, to półrocznej przerwie gra doczekała się dużej aktualizacji.

Sons of the Forest po półrocznej przerwie otrzymało dużą aktualizację, która wprowadza tratwy, ulepsza zachowanie Kelvina w zakresie poruszania się w wodzie i usuwa wiele znanych błędów. Poprawiono również mechaniki strzelania broniami dystansowymi i zoptymalizowano niektóre aspekty gry.

Aktualizacja do Sons of the Forest, wydana 15 stycznia 2025 roku, ma objętość 1,5 GB i wprowadza szereg nowości, które wzbogacają rozgrywkę. Najważniejszą zmianą jest dodanie trzech typów tratw, które pozwalają na eksplorację zarówno jezior, jak i rozległych obszarów morskich, rozszerzając tym samym zakres świata dostępnego dla gracza. Kolejną nowością jest możliwość budowy pachołków cumowniczych, które ułatwiają kotwiczenie tratw, oraz palisad z gotowych planów z podręcznika, co znacząco przyspiesza wznoszenie prostych murów i eliminuje konieczność ręcznego zaostrzania bali. Dodatkowo usprawniono mechanikę strzelania z broni dystansowych, które teraz oferują lepszą precyzję na średnich i długich dystansach.

Poprawiono fizykę dla niektórych obiektów w grze oraz zoptymalizowano działanie suszarek do żywności, co ułatwia ich użytkowanie. Gracze z pewnością docenią również wyraźne ulepszenie jakości rozmycia w ruchu, nawet przy włączonym DLSS, któremu warto zaktualizować pliki DLL. Do gry dodano nowy strój stewardessy, który można zdobyć podczas eksploracji, a także opcję przekazania Kelvinowi dowolnego stroju dostępnego w grze. Co więcej, teraz ubranie wpływa na jego statystyki. Kelvin otrzymał również ulepszone AI – szybciej pływa, lepiej podąża za graczem w wodzie i sprawniej wspina się na brzeg. Niestety, nie jest w stanie pomóc w wiosłowaniu tratwą. Wśród nowości pojawiły się specjalne plany do przechowywania jednośladu Knight V oraz lotni, co pozwala graczom na lepszą organizację. Aktualizacja rozwiązuje również wiele znanych błędów technicznych, których szczegóły można znaleźć w tym oficjalnym changelogu.

Źródło: Steam, Endnight Games