Test Drive Unlimited - Solar Crown - demo gry dostępne na Steam. Poznaliśmy również wymagania sprzętowe wersji PC

Test Drive Unlimited - Solar Crown jest już od dobrych kilku lat w produkcji i przez naprawdę długi czas nie otrzymywaliśmy żadnych konkretnych informacji o nowej grze wyścigowej. W końcu jednak kilka dni temu firma Nacon ujawniła datę premiery produkcji. Ta odbędzie się 12 września na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Choć do premiery pozostały jeszcze nieco ponad trzy miesiące, twórcy już teraz umożliwiają wszystkim chętnym na PC sprawdzenie produkcji. Przy okazji opublikowano wymagania sprzętowe obecnej wersji gry.

Test Drive Unlimited - Solar Crown doczekał się na Steamie wersji demo. Wszyscy chętni mogą sprawdzić grę do 17 czerwca... o ile posiadają wystarczająco mocny komputer.

Demo gry Test Drive Unlimited - Solar Crown - można pobrać bezpośrednio ze strony gry na platformie Steam. Wersja demonstracyjna oferuje całkiem spory wycinek gry, oferując m.in. dostęp do 9 z 14 dystryktów na mapie Hongkongu, 15 poziomów progresji, 27 wyścigów, 25 zadań czy 16 samochodów do zakupienia. Wersja demo jest dostępna dla wszystkich chętnych do 17 czerwca włącznie. No... przynajmniej dla tych chętnych, którzy mają odpowiednio mocne komputery. Opublikowano bowiem również wymagania sprzętowe TDU Solar Crown.

Recommended High Specifications Performance Procesor Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i9-14900K

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 6900 XT NVIDIA GeForce RTX 4090 Pamięć RAM 12 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 50 GB 50 GB 50 GB Inne Szybkie łącze internetowe Szybkie łącze internetowe Szybkie łącze internetowe System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 Detale, rozdzielczość, docelowa płynność 1920x1080, Medium, 60 FPS 2560x1440, Wysokie detale, 60 FPS 3840x2160, Ultra detale, 60 FPS

Do gry w rozdzielczości Full HD, przy średnich ustawieniach graficznych, twórcy zalecają posiadają takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon RX 6700, na spółkę z Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800X. Do 1440p i wysokich detali potrzebujemy już GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 6900 XT, jak również mocniejsze procesory Intel Core i5-12600K czy AMD Ryzen 5 7600X. Zalecane jest również posiadanie 16 GB RAM-u. Do gry w 4K potrzebujemy w zasadzie topowych podzespołów, na czele z Intel Core i9-14900K (lub Ryzen 9 7900X) czy kartę NVIDIA GeForce RTX 4090, wspólnie z 32 GB RAM. Optymalizacja wydaje się być naprawdę słaba, bo w sieci już nie brakuje opinii jakoby nawet konfiguracja do gry w 4K nie była w stanie utrzymać płynności na poziomie 60 FPS. Zamiast tego spadki mają być bardzo duże i regularne.

