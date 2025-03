Test Drive Unlimited: Solar Crown - nowy zwiastun wyczekiwanej gry. Wreszcie poznaliśmy datę premiery, przedsprzedaż rozpoczęta

Nadchodzący tytuł od KT Racing powstaje w bólach. Po pierwszej, dość mglistej zapowiedzi, niejedna osoba zdążyła się już mocno zniechęcić do projektu. Nie tylko był on już wielokrotnie przekładany, ale przy okazji kilka pierwszych materiałów promujących kolejne daty premiery nie napawało wielkim optymizmem. Ostatnio jednak wygląda to znacząco lepiej i przede wszystkim raczej nic już nie przeszkodzi nadchodzącej niebawem premierze.

Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzymał nową zapowiedź wraz z datą premiery. Co więcej, ruszyła już przedsprzedaż gry.

Po ostatnim jak dotąd materiale nastroje związane z kolejną odsłoną Test Drive Unlimited zdecydowanie uległy polepszeniu. Teraz wiemy, że gra będzie miała swoją premierę 12 września na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Ponadto wypuszczono przy tej okazji jeszcze jeden trailer. Poza kolejnymi kadrami, promuje on dwa klany, do których może dołączyć gracz: złożeni ze stonowanych, ale wciąż stawiających na styl tradycjonalistów Sharps, a także będący ich przeciwieństwem Streets, bardziej undergroundowa ekipa. Nie jest to ani specjalnie oryginalne, ani nie zapowiada nie wiadomo jakiego poziomu, natomiast z pewnością można powiedzieć, że to progres w stosunku do początkowych obietnic.

Co jasne, Test Drive Unlimited: Solar Crown ruszy w przedsprzedaży na każdą z platform. Na PC za podstawową wersję zapłacimy 179,99 zł, Deluxe (dostępne w opcji Silver Sharps Edition bądź Silver Streets Edition, w zależności od naszych preferencji) z dostępem do bety i dodatkami - 289,99 zł, z kolei Gold Edition kosztować będzie 324,99 zł i poza dostępem do bety jako VIP pozwala na uruchomienie gry na tydzień przed globalną premierą. Jeśli chodzi o PlayStation, Standard kosztował będzie 259 zł, Deluxe 339 zł, zaś Gold 389 zł z podobnymi atrakcjami. Na stronie Xbox jak na razie widnieje tylko opcja zakupu za 277,49 zł plus standardowy bonus przedsprzedażowy dla każdej z platform, czyli Ford GT 2006.

Źródło: Nacon (Youtube), Steam, PlayStation Store, Xbox