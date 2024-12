Test Drive Unlimited: Solar Crown - nowy materiał prezentuje odbiór samochodu w salonie oraz eksplorację

Długo trzeba było czekać na pewne konkrety związane z kolejną częścią uznanej serii, a gdy już do tego doszło, trudno na ich widok tryskać specjalnym entuzjazmem. Ekipa z KT Racing stara się przygotować na początek przyszłego roku tytuł, który ma docelowo toczyć boje z Forza Horizon 5 czy wchodzącym jeszcze w tym miesiącu na rynek The Crew Motorfest od Ivory Tower. I choć wciąż brakuje nam finalnego pokazu rozgrywki, dostaliśmy wreszcie coś, co może nastroić pozytywnie.

Nacon podzieliło się kolejnym gameplayem Test Drive Unlimited: Solar Crown. Materiał skupia się przede wszystkim na luźnej eksploracji.

Gry z tej franczyzy nigdy nie były przodownikami pod kątem oprawy graficznej. I choć na razie trudno jest oceniać ten aspekt przez wzgląd na to, że gameplay pochodzi z wersji alfa, raczej nie ma co spodziewać się w tym zakresie specjalnego postępu w porównaniu z konkurencją. Seria Test Drive Unlimited w głównej mierze dała się zapamiętać z immersyjnej rozgrywki. Możliwości płynących z interakcji ze środowiskiem, nieograniczającym się jedynie do kolejnych wyścigów i przejazdów. I wydaje się, że deweloperzy starają się ową formułę na nowo odnaleźć.

Po dość kiepskiej jakości prezentacji, na której twórcy i wybrani streamerzy ogrywali ówczesny build Test Drive Unlimited: Solar Crown, Nacon i KT Racing najwyraźniej poszli po rozum do głowy, udostępniając bardziej tradycyjny gameplay, ukazujący nam esencję tytułu. Zaczyna się on od sekwencji, w której wchodzimy do salonu i dobieramy odpowiedni dla nas wóz na próbną jazdę. Następnie rozpoczyna się partia swobodnego eksplorowania różnych części mapy przy akompaniamencie różnych utworów - od miejskiej dżungli aż po tę tropikalną.

Źródło: Nacon