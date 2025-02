Test Drive Unlimited: Solar Crown - deweloperzy dzielą się pierwszymi fragmentami rozgrywki. Premiera gry w 2024 roku

Po latach bardzo oszczędnego dzielenia się informacjami o postępach studio KT Racing wreszcie zaczęło opowiadać o konkretach związanych z projektem. Niestety potwierdzają się informacje odnośnie przeniesienia premiery, ale wkrótce zagramy w betę, a deweloperzy dla odmiany wreszcie postanowili oświecić nas nieco pod kątem rozgrywki. Co więcej, zespół osobiście ją nam ukazał w trakcie eventu. I cóż, wygląda na to, że czasem trzeba uważać, o co się prosi.

Twórcy opublikowali specjalny materiał, na którym pokazali nam wczesną wersję Test Drive Unlimited: Solar Crown. Dowiedzieliśmy się także o przełożeniu daty premiery na początek przyszłego roku oraz testach beta, zaplanowanych na końcówkę lipca.

Grupa deweloperów oraz zaproszonych na wydarzenie streamerów zebrała się, by wspólnie na ponad trzydziestominutowym materiale po raz pierwszy pokazać gameplay Test Drive Unlimited: Solar Crown. I zdecydowanie nie jest to coś, co uspokoiłoby oczekujących fanów. Pomijając już eksplorację Hong Kongu w niezbyt dobrej jakości - w końcu to wersja alfa, a załoga KT Racing ewidentnie chciała pokazać aktualny stan bez upiększaczy - nie zobaczyliśmy w zasadzie żadnych interesujących elementów rozgrywki, a większość najbardziej zapamięta chyba... mało śmieszne wygłupy grających w trakcie rzeczonego pokazu.

Wiemy już, że gra ostatecznie nie pojawi się w tym roku, więc pozostaje mieć nadzieję, że przez ten dodatkowy czas np. model rozgrywki zostanie znacząco poprawiony, a zawartość kryć w sobie będzie również inne elementy mające reprezentować najlepsze cechy serii. Ponadto pomiędzy 24 a 27 lipca odbędą się testy beta, na które zaproszona zostanie część osób subskrybujących newsletter. Tak czy inaczej wiele pracy przed twórcami, bo na obecną chwilę próżno tutaj szukać potencjalnego konkurenta dla choćby The Crew Motorfest.

Źródło: Nacon