Test Drive Unlimited: Solar Crown - nowe informacje o wyścigach oraz garść klimatycznych screenów z gry

Pierwsza zapowiedź wyścigowej gry Test Drive Unlimited - Solar Crown nastąpiła jeszcze w lipcu 2020 roku, toteż minęły już prawie trzy lata od ujawnienia projektu. W międzyczasie twórcy ze studia KT Racing raczej szczątkowo dzielili się informacjami o produkcji, dowiedzieliśmy się jednak że Solar Crown będzie grą dostępną na PC oraz konsole obecnej generacji (PlayStation 5 / Xbox Series, wersja na PS4 oraz Xbox One została ostatecznie anulowana), a także na Nintendo Switch. Choć dokładna data premiery nadal jest owiana tajemnicą, twórcy ujawnili garść informacji o grze oraz podzielili się klimatycznymi screenami z gry.

Poznaliśmy garść nowych informacji na temat wyścigowej gry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Zaprezentowano również kilka ujęć z produkcji.

Na platformie Steam pojawiła się całkiem pokaźna garść informacji na temat nadchodzącej gry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Twórcy ze studia KT Racing raz jeszcze podkreślają, że miejscem akcji będzie wyspa Hong Kong, odtworzona 1:1 w stosunku do oryginalnego miejsca. Choć mapa ma być dość wierna, twórcy pozwolili sobie na pewne modyfikacje, by usprawnić doznania z wyścigów. Przykładowo bardzo wąskie uliczki Hong Kongu w grze będą nieco bardziej poszerzone. KT Racing podkreśla z kolei, że zachowanie względnej wierności Hong Kongu nie wpłynie negatywnie na różnorodność lokacji. Wręcz przeciwnie - dzięki temu, że mapa nie będzie przesadnie duża (do dyspozycji oddano 600 kilometrów dróg, a sama wyspa ma powierzchnię 80,4 kilometrów kwadratowych), gracze mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność tras czy odwiedzanych miejsc.

Co dokładnie zobaczymy w Test Drive Unlimited: Solar Crown? Developerzy zaoferują graczom m.in. wąskie uliczki miasta Hong Kong, długie autostrady na których można rozwinąć prędkość, a także off-roadowe trasy umieszczone w górskich pasmach. Dodatkowo nie zabraknie dynamicznego cyklu dnia i nocy, a także różnorodnych efektów pogodowych. Wyścig możemy rozpocząć w blasku słońca, by w międzyczasie być świadkami zachmurzenia, by ostatecznie trafić na ulewny deszcz z burzami. Zmienna aura pogodowa będzie istotnie wpływać na doświadczenia z jazdy. W zależności od miejsca, w którym będziemy przebywać, konieczne będzie wykorzystywanie różnych technik jazdy oraz odpowiednich pojazdów. KT Racing podkreśla również, że gra sprawi mnóstwo frajdy osobom o niższym poziomie doświadczenia w grach wyścigowych, ale jednocześnie będzie stanowić wyzwanie dla tych bardziej doświadczonych. Test Drive Unlimited: Solar Crown ma zaoferować elastyczny model jazdy, który będzie można dostosowywać z pomocą dziesiątek opcji personalizacji.

Test Drive Unlimited: Solar Crown zaoferuje graczom łącznie 14 odrębnych dystryktów, które będą charakteryzowały się wysoką różnorodnością terenów. W każdym z miejsc na graczy ma czekać również sporo przedmiotów do odnalezienia, co oznacza że na fanów robienia wszystkiego na 100% czeka odkrycie sporej liczby znajdziek. Do tego powraca pomysł na wraki, które można odkryć i pozyskiwać z nich części, co pozwoli finalnie na odkrycie kilku kultowych samochodów. Choć Test Drive Unlimited: Solar Crown będzie produkcją nastawioną na grę w pojedynkę, nie zabraknie elementów wieloosobowych, tj. błyskawiczne wyzwania, w których będziemy mogli zmierzyć się z innymi graczami lub znajomymi, a celem będzie uzyskiwanie jak najlepszych czasów na trasach wyścigowych. W razie uszkodzenia swoich pojazdów, będzie można skorzystać z porozsiewanych po mapie stacji benzynowych, w których pojawi się opcja naprawy samochodów. KT Racing dodatkowo opublikowało garść klimatycznych ujęć z Test Drive Unlimited: Solar Crown, na których możemy zobaczyć kilka z prezentowanych miejsc. Gra zapowiada się ciekawie, jednak nadal nie wiemy czy do debiutu dojdzie jeszcze w tym roku.

Źródło: Steam (KT Racing)