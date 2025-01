Test Drive Unlimited: Solar Crown - nowy zwiastun prezentujący gameplay. Chyba najlepszy, jaki dotąd widzieliśmy

Pierwsza zapowiedź wyścigowej gry Test Drive Unlimited - Solar Crown nastąpiła jeszcze w lipcu 2020 roku, toteż minęły już ponad trzy lata od ujawnienia projektu. W międzyczasie twórcy ze studia KT Racing poinformowali, że Solar Crown będzie grą dostępną na PC oraz konsole obecnej generacji (PlayStation 5 / Xbox Series, Nintendo Switch). Póki co, data premiery gry wciąż nie jest jednak znana, ale twórcy prezentują coraz więcej materiałów z gry. Dziś do sieci trafił na przykład kolejny trailer z elementami rozgrywki.

Do sieci trafił nowy materiał wideo z zapisem rozgrywki gry Test Drive Unlimited: Solar Crown. To chyba najlepszy trailer, jaki dotąd widzieliśmy.

Test Drive Unlimited: Solar Crown to trzecia część podserii gier wyścigowych z otwartym światem, wchodzącej w skład cyklu Test Drive. TDU: Solar Crown jest dziełem studia Kylotonn / KT Racing, a wydaniem tej produkcji zajęła się firma Nacon, która w 2016 roku przejęła prawa do tej kultowej marki. Deweloperzy starają się przygotować na początek przyszłego roku tytuł, który ma docelowo toczyć boje z Forzą Horizon 5 oraz z The Crew Motorfest od Ivory Tower. Do sieci trafił właśnie nowy trailer, prezentujący co nieco z gameplay'u:

Co tu ukrywać - do tej pory materiały prezentujące Test Drive Unlimited: Solar Crown nie napawały przesadnie optymistycznie, jednak dzisiejszy trailer robi wrażenie. Zapis z rozgrywki wygląda naprawdę nieźle, teraz pozostaje jednak tylko kwestia tego, jaki będzie "feeling" gry, a więc jak będzie nam się prowadziło poszczególne pojazdy. Przypomnę, że KT Racing to zespół, który stworzył kilka gier rajdowych sygnowanych logiem WRC, zanim licencję przejęło studio Codemasters.. Jest więc szansa na to, że grać będzie się naprawdę przyjemnie.

Źródło: KT Racing