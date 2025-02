Red Dead Redemption wreszcie trafi na PC? Przebój od Rockstar Games ma szanse oficjalnie zadebiutować na blaszakach

Niebawem, wszak już 18 maja 2024 roku, minie 14 rocznica gry Red Dead Redemption od studia Rockstar San Diego. Produkcja ta do dziś cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród graczy i mimo że początkowo ukazała się na konsolach Sony PlayStation 3 i Xbox 360, to w sierpniu 2023 roku zadebiutowała również na Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch. Pecetowi gracze przez te wszystkie lata byli dosłownie omijani, natomiast już wkrótce sytuacja może się zmienić na ich korzyść.

Wspomniana sierpniowa premiera Red Dead Redemption na PS4 i Nintendo Switch była dla pecetowych graczy dość irytująca, gdyż po wielu latach od debiutu kultowej produkcji, Rockstar Games postanowiło ponownie ją wydać, ale tylko na wymienione konsole. W związku z tym, jeśli ktoś chciał powrócić do dawnych czasów i zagrać w ten tytuł na swoim komputerze, musiał posiłkować się emulatorem Xboxa 360 lub właśnie Nintendo Switch. Pewien użytkownik odkrył jednak nowy kod w programie uruchamiającym gry Rockstar Games (tzw. launcher), który jasno wskazuje na to, że premiera Red Dead Redemption na PC jest tuż za rogiem. Identyczne linijki kodu pojawiły się tuż przed premierą Grand Theft Auto V.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk