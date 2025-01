Alien: Isolation - dobry powód do powrotu do znakomitego survival horroru. Mod wprowadzający poziom trudności Ultra Nightmare

Jeżeli chodzi o szeroko pojęte survival horrory, raczej nie możemy narzekać na braki w tym względzie. Ale tak jak wszędzie, naprawdę wyjątkowe pozycje trafiają się od czasu do czasu. Tak było w roku 2014, kiedy Creative Assembly wypuściło znakomitą grę w uniwersum Obcego, która do dziś jest wymieniana wśród graczy jako jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku XXI wieku. A najnowsza modyfikacja daje całkiem niezły powód, by ją znów ograć.

Alien: Isolation otrzymało mod wprowadzający poziom trudności Ultra Nightmare, sprawiający, że rozgrywka staje się niesamowitym wyzwaniem.

Twórca o pseudonimie Tuanchik wprowadził mod dodający do Alien: Isolation tryb Ultra Nightmare. Oczywiście jest on domyślnie przeznaczony dla graczy, którzy ukończyli tę grę przynajmniej raz. Spośród największych zmian wymienić należy przede wszystkim znacząco wyostrzone zmysły ludzi, androidów i oczywiście tytułowych legendarnych maszkar. Zasięg słuchu został powiększony nawet czterokrotnie, wzrok przeciwników również sięga o wiele dalej. Ponadto mamy od 2 do 5 Obcych, zamiast zwyczajowego jednego. Mogą przy tym wchodzić w różne mniej typowe miejsca na poszczególnych poziomach.

Bardzo istotnym zmianom uległa kwestia zadawanych obrażeń. Teraz np. zadanie człowiekowi ciosu młotem od tyłu zabija go na miejscu, a celność i obrażenia broni wzrasta bardzo znacząco. Ripley ginie od dwóch strzałów z pistoletu, moder położył także większy nacisk na to, by efekt trafienia był bliższy realnego - jak przy choćby obrażeniach od kwasu, które będą znacznie dotkliwsze. Obcy będzie miał także 80% szans na to, że nawet nie będzie musiał szukać chowającego się gracza - w końcu do jego zdolności należy termowizja, a zakładając, że ukryta postać wydziela jeszcze więcej potu niż zwykle, rezultat natychmiastowego odnalezienia jest bardzo prawdopodobny. Dodajmy jeszcze bardziej wymagające hakowanie: kod jest pięcio- zamiast trzycyfrowego, a na wpisanie go mamy zaledwie 5 sekund. Ulepszeniu ma ulec wreszcie szata graficzna - głównie pod kątem cieni i odbić. Cóż, kto kiedykolwiek zmagał się z Alien: Isolation, ten powinien aż za dobrze zdawać sobie sprawę, jak bardzo jest to podkręcone.

Źródło: DSOGaming