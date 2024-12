A Quiet Place: The Road Ahead - zapowiedziano grę na bazie popularnej filmowej serii grozy

Kto przynajmniej od czasu do czasu lubi sobie obejrzeć jakiegoś przedstawiciela tego gatunku, po prostu musiał trafić na jeden z głośnych filmów Johna Krasinskiego - kolejno z roku 2018 i 2020. A za nieco ponad tydzień pojawi się prequel Cichego miejsca, już z innymi twórcami. I wygląda na to, że uniwersum będzie rozwijane na znacznie szerszą skalę, bo poza kinową rzeczywistością czeka nas również rozwinięcie w postaci nadchodzącej gry.

A Quiet Place: The Road Ahead będzie kolejnym spojrzeniem na postapokaliptyczny świat opanowany przez ślepe stwory, które zostały obdarzone niezwykle wrażliwym zmysłem słuchu.

Fani horrorów dostają kolejną ciekawą zapowiedź. Dopiero co Nightdive Studios zapowiedziało nową wersję The Thing, teraz zaś do gry wchodzi młoda, ale już uznana seria filmowa, która w ostatnich latach straszyła kina i nie wygląda na to, by miała odejść w zapomnienie. Franczyza rozwija się całkiem prężnie i poza nadchodzącą filmową odsłoną dostaniemy także grę. A stworzy ją Stormind Games, ekipa odpowiedzialna za szereg mniejszych projektów, w tym niezgorsze action adventure z 2022 roku, czyli Batora: Lost Haven.

Wydane przez Saber Interactive A Quiet Place: The Road Ahead pozwoli wcielić się w pewną kobietę, która stara się przetrwać w koszmarnej rzeczywistości opanowanej przez monstra o niesamowicie wyostrzonym zmyśle słuchu pozwalającym tropić swoje ofiary z zabójczą skutecznością. Wskutek tego stali się dominującą grupą drapieżników na Ziemi. Bohaterka musi zatem przemierzać kolejne obszary zachowując zupełną ciszę, a przy tym uporać się z rodzinnymi problemami. Nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery, ale wiadomo, że tytuł zawita na komputery osobiste oraz konsole Sony i Microsoftu aktualnej generacji.

Źródło: IGN, Saber Interactive (Youtube)