Embracer zamyka kolejne studio. Tym razem padło na twórców nowego Alone in the Dark

To nie są najbezpieczniejsze czasy dla branży. Wystarczy pojedyncza porażka, jeden źle wykalkulowany ruch i na dno może pójść cała firma. Zwłaszcza w sytuacji, gdy dane studio jest podległe którejś z usiłujących ciąć koszty większych spółek. Ostatnio wielu zdążyło już tego doświadczyć - i mowa nawet o deweloperach, którzy uchodzą za zasłużonych w środowisku. Niestety, ale pora wpisać na listę kolejne ofiary, a w tle ponownie Embracer Group.

Embracer zamyka Pieces Interactive - studio, które kilka miesięcy temu wypuściło reboot Alone in the Dark.

Embracer Group to jeden z ważniejszych graczy na rynku, nie dziwota zatem, że ich problemy dotykają tak wielu. Jeszcze na początku roku pojawiły się na przykład doniesienia, jakoby utrącony miał zostać nowy Deus Ex, choć podobno twórcy znajdowali się już na pewnym etapie prac. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo oprócz wielu upadłych już studiów za pewien czas możemy to samo przeczytać chociażby o Piranha Bytes. Na razie jednak skupmy się na Pieces Interactive, ekipie, która raptem w marcu wypuściła nową wersję Alone in the Dark.

Jak można przeczytać na stronie upadłego już studia, założone w roku 2007 roku Pieces Interactive wypuściło ponad dziesięć gier. Składały się na nie zarówno koncepty własne, jak Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf oraz Kill to Collect, oraz zamówione z zewnątrz - a wśród nich Magicka 2 i kilka DLC do Magicka. Współpracowali m.in. z Paradaox Interactive, Koei Tecmo, czy Koch Media. Spółka Embracer Group przejęła ich w 2017 roku. Ich ostatni tytuł, Alone in the Dark, był całkiem ciekawą nową interpretacją serii, która bezpośrednio nawiązywała do jej korzeni. Efekt końcowy był jednak daleki od ideału, co ewidentnie przełożyło się na rozczarowującą sprzedaż i nie wystarczyło na utrzymanie studia na powierzchni.

