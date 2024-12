The Thing: Remastered - kultowy horror w nowych szatach. Oficjalna zapowiedź gry Nightdive Studios

W 1982 roku ukazał się horror science-fiction pt. Coś (The Thing), który był adaptacją książki Who Goes There? (autorstwa Johna W. Campbella). Całość opowiadała o naukowcach, którzy na Antarktydzie odnaleźli nową formę życia i postanowili ją zbadać — nie wszystko poszło zgodnie z planem, albowiem "coś" ożyło i zaczęło na nich polować. 20 lat później na rynku pojawiła się gra wideo, która przedstawiała dalsze losy. Niebawem doczeka się ona odświeżenia dzięki Nightdive Studios.

Mająca na karku ponad 20 lat dość kultowa gra The Thing, która pierwotnie ukazała się na konsolach Xbox oraz Sony PlayStation 2, a także na PC, już wkrótce doczeka się lepszej oprawy graficznej. Wszystko dzięki wersji, nad którą obecnie pracuje Nightdive Studios.

Nightdive Studios najbardziej znane jest właśnie z tworzenia odświeżonych (głównie remastery) wersji dawnych gier (Star Wars: Dark Forces Remaster, Forsaken Remastered, Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered). Zapowiedź gry The Thing: Remastered nie jest zbyt dużą niespodzianką, gdyż omawiane studio kilka dni temu zdradziło ten fakt poprzez post z dość wymowną grafiką na portalu X. Jeszcze w tym (2024) roku ponownie wkroczymy do świata tego klimatycznego horroru, którego akcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach z pierwszej odsłony.

Who wants to guess the game we'll be announcing this Friday at @IGN Live?



Hint: pic.twitter.com/qmdtyJII2n — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) June 5, 2024

Wcielimy się w kapitana Blake'a, który będzie musiał umiejętnie poprowadzić swój oddział, aby pokonać "coś". Zadanie wcale nie będzie należało do łatwych, ponieważ obca forma życia potrafi zmieniać swój kształt — a konkretniej upodabnia się do zabitych przez siebie ofiar. Przed nami czeka 20 poziomów z wieloma przeciwnikami oraz zupełnie nowa oprawa graficzna z ulepszonym oświetleniem i teksturami. Gra zaoferuje wsparcie dla rozdzielczości 4K, a maksymalna liczba FPS będzie mogła wynosić 144. Wymagania produkcji nie są zbyt wysokie, o czym możemy się przekonać, spoglądając na poniższą tabelę. Gra zadebiutuje praktycznie na wszystkich popularnych platformach: od konsol Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch, aż po Sony PlayStation 5, Xbox Series S|X i PC.

Minimalna konfiguracja Zalecana konfiguracja Procesor Intel Core i5-3570

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-6600k

AMD Ryzen 5 1600 Pamięć RAM 2 GB 4 GB Układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2 GB)

AMD HD 7750 (1 GB) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)

AMD RX Vega 56 (8 GB) Magazyn danych 5 GB DirectX 11 System Windows 10 i 11 (64-bit)

Źródło: Nightdive Studios