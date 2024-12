Phantom Blade Zero - niezwykle efektowne fragmenty rozgrywki w wyśmienitej oprawie prosto z Summer Game Fest

Niewiele tytułów wartych jest bardziej szczegółowej wzmianki, jeżeli chodzi o zakończone już Summer Game Fest. Nawet jeśli pojawiały się materiały związane z większymi tytułami - jak Star Wars Outlaws czy Warhammer 40K: Space Marine 2 - nie były one zbyt długie i raczej nie prezentowały niczego specjalnie nowego. Ale da się wyodrębnić przynajmniej parę ciekawszych punktów programu - w tym arcyefektowną zapowiedź gry studia S-Game.

Phantom Blade Zero otrzymał pierwszą konkretniejszą prezentację rozgrywki, ukazując kilka różnorodnych pojedynków.

Jeśli już mówimy o souls-like'ach reprezentujących chińską kulturę, nie tylko Black Myth: Wukong prezentuje się imponująco. Dotąd otrzymaliśmy już pewne fragmenty gameplayu, acz były to na tyle ogólnikowe prezentacje, że należało podchodzić do nich przynajmniej z pewną dozą rezerwy. Dopiero teraz pojawił się trudny do zignorowania materiał - w dodatku organizatorzy Summer Game Fest przytomnie pozostawili Phantom Blade Zero na wielki finał eventu, tak byśmy mogli wtedy nacieszyć się pod koniec widowiskowymi kadrami na Unreal Engine 5.

Twórcy Phantom Blade'a czerpią z wielu źródeł. Znajdzie się zatem miejsce m.in. dla chińskiej mitologii, okultyzmu i sztuk walki z kung-fu na czele, ponadto fani mechanik rodem z Sekiro poczują się jak w domu, a całość przyprószono nieco elementami steampunkowymi. Gracz wcieli się w niejakiego Soula. Ten elitarny zabójca został wrobiony w morderstwo, a co więcej ma ograniczony czas na uleczenie pewnych osobliwych ran, inaczej czeka go bolesna śmierć. To nadal nie jest najdłuższa prezentacja, ale elegancja i płynność walk mogą robić wrażenie.

Źródło: Summer Game Fest 2024