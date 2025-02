XPG Lancer Blade - niskoprofilowe pamięci RAM DDR5 ze sporymi możliwościami OC

Należąca do tajwańskiego przedsiębiorstwa ADATA marka XPG, skupia się na produkcji urządzeń, peryferii oraz pamięci dla graczy. Tym razem do oferty wprowadzono nowe pamięci RAM w standardzie DDR5 o nazwie Lancer Blade. Charakteryzuje je wysoka częstotliwość efektywnego taktowania, niskoprofilowy radiator oraz wsparcie dla przetaktowywania (OC). Dostępne są kości zarówno z podświetleniem RGB, jak i bez niego, więc każdy może wybrać odpowiedni model.

Moduły pamięci Lancer Blade zostały oparte o układy firmy Hynix i mogą się pochwalić całkiem niskimi opóźnieniami (30 lub 32 CL w zależności od modelu) oraz wysoką efektywną częstotliwością transferu danych, która wyniesie 6000 lub 6400 MT/s. Same pamięci będą idealnie pasować także do mniejszych obudów, ze względu na wspomniany niskoprofilowy radiator. Na pokładzie znalazł się też układ scalony PMIC (choć nie wspomniano o ewentualnym odblokowaniu), którego zadaniem jest zarządzanie zasilaniem. Ponadto dostępny jest system kodowania korekcyjnego (ECC), dzięki czemu nie musimy się martwić o możliwe błędy.

XPG Lancer Blade Typ pamięci DDR5 Format U-DIMM Kolor Czarny / Biały Pojemność 16 / 32 GB Szybkości 6000, 6400 MT/s Opóźnienia CAS 30, 32 CL Napięcie robocze 1,35 - 1,4 V Temperatura robocza Od 0°C do 85°C Wymiary 133,35 x 33,8 x 7,8 mm Waga 32,92 g / 36,2 g Gwarancja Ograniczona dożywotnia gwarancja

Jeśli dla kogoś domyślne zegary nie są wystarczające, to może skorzystać z dostępnego wsparcia dla profili OC - Intel XMP 3.0, jak również konkurencyjnego rozwiązania AMD EXPO. Do wyboru oprócz dostępnego podświetlenia RGB, mamy dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą. Oba warianty mogą występować w zestawie lub pojedynczo, z kolei warianty pamięci to 16 oraz 32 GB. Zakres ich działania ustalono na 0 - 85 stopni Celsjusza. Producent zapewnia, że tak jak pozostałe modele, również ten będzie atrakcyjnie wyceniony. Jednak pomimo że Lancer Blade został wprowadzony właśnie do globalnej sprzedaży, to jeśli chodzi o nasz rodzimy rynek, musimy jeszcze chwilę poczekać na pojawienie się oferty w polskich sklepach z elektroniką.

