ADATA XPG CASTER DDR5 - Tajwańczycy przedstawiają moduły RAM typu DDR5 o wydajności do 7000 MT/s i w wersji z lub bez RGB LED

Premiera nowych procesorów Intel Alder Lake-S już za nami, a mimo wszystko ze świecą szukać posiadaczy komputerów w pełni opartych na nowej platformie od Niebieskich. Powody są dwa. Po pierwsze najpierw pojawiły się drogie, odblokowane procesory oraz dedykowane im płyty główne z chipsetami Z690, a więc sporo osób nadal czeka na tańsze modele. Po drugie dostępność modułów RAM typu DDR5 jest niewielka i wyprzedane są one w większości sklepów. Co i rusz kolejny producent zapowiada jednak swoje pamięci. Tym razem przyszła pora na markę XPG, która należy do firmy ADATA. Szykuje ona serię CASTER DDR5, która zaoferuje wydajność do 7000 MT/s i wersje zarówno pozbawione, jak i wyposażone w podświetlenie RGB LED.

Oprócz serii XPG CASTER DDR5 Tajwańczycy zapowiedzieli również pamięci XPG HUNTER DDR5. Mają być to bardziej podstawowe i tańsze moduły RAM.

Seria ADATA XPG CASTER DDR5 oferować będzie moduły o wydajności 6000, 6400 i 7000 MT/s przy opóźnieniach rzędu CL 36-36-36 lub 40-40-40 oraz napięciach od 1,25 do 1,4 V. Wyższe timingi przewidziane są dla najniżej taktowanego modelu. Osoby, które nie chcą bawić się w ręczne podkręcanie będą mogły skorzystać z profili Intel XMP 3.0. Do sprzedaży trafią pojedyncze moduły o pojemności 16 GB oraz zestawy o łącznej pojemności 32 GB (2x 16 GB). Konsumenci będą mieli do wyboru wersje zarówno z, jak i bez RGB LED. Pierwsza z wymienionych jest nieco wyższa (43 vs 37,5 milimetra), co warto mieć na uwadze przy wieżowych coolerach CPU.

Tajwańczycy zapowiedzieli też pamięci XPG HUNTER DDR5. Mają być to bardziej podstawowe moduły, co będzie widoczne zarówno w skromniejszym radiatorze, jak i specyfikacji. Mowa o wydajności do 5200 MT/s, dla przypomnienia najwolniejsze moduły DDR5 to 4800 MT/s. Niestety ADATA tutaj nie zdradziła ani timingów, ani zastosowanych napięć. Wielką niewiadomą dla obu serii jest również data premiery oraz sugerowane ceny. Patrząc jednak na znikające od razu z półek dowolne moduły DDR5 należy założyć, że tanio zdecydowanie nie będzie.

Źródło: ADATA