Crucial przygotował moduły pamięci DDR5 SODIMM o nietypowej pojemności 12 GB. Nowa propozycja dla posiadaczy laptopów

Dostępne na rynku moduły pamięci RAM są coraz bardziej zróżnicowane. Obok standardowego w ostatnich latach postępu zakładającego dwukrotny wzrost ich pojemności (8 GB, 16 GB, 32 GB), otrzymaliśmy niedawno także bardziej nietypowe moduły. Chodzi tutaj przede wszystkim o pamięć 24 GB i 48 GB. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec. Micron postanowił bowiem opracować moduły 12 GB, które także zapewne znajdą swoich odbiorców.

Firma Micron wprowadzi na rynek pod marką Crucial laptopowe moduły DDR5 SODIMM o pojemności 12 GB. Nowa pamięć dołączy tym samym do innych nietypowych modułów, które pojawiły się na rynku jakiś czas temu.

Informację o tej nietypowej pamięci przekazał na platformie X, znany z publikowania licznych przecieków, użytkownik @momomo_us. Podany link prowadzi do serwisu Amazon, gdzie można nabyć wspomnianą pamięć zarówno w formie pojedynczego modułu, jak i pakietu dwóch egzemplarzy, o łącznej pojemności 24 GB. Od strony technicznej są to moduły DDR5 SODIMM o szybkości 5600 MT/s i 4800 MT/s. Jest to pamięć przeznaczona wyłącznie dla laptopów, jednak nie można wykluczyć, że Micron zdecyduje się przygotować także wariant dla komputerów desktopowych. Aktualnie można składać zamówienia przedpremierowe. Moduły trafią na rynek już 31 marca bieżącego roku.

Wypuszczenie pamięci 12 GB na rynek laptopów może być dobrym ruchem, gdyż stosunek wydajności tego typu sprzętu do ceny jest wyraźnie gorszy niż w przypadku desktopów. W rezultacie istnieje tutaj miejsce na moduły o bardziej nietypowej pojemności, które są tańsze niż wariant z 16 GB i jednocześnie oferują zauważalnie lepszą specyfikację niż standardowa pamięć 8 GB. Na rynku PC-towym większy sens mają moduły 24 GB i 48 GB, gdyż dotychczasowy postęp, zakładający skokowy wzrost pojemności, sprawia, że pojawiają się coraz większe luki rynkowe (różnica pomiędzy 8 GB a 16 GB jest dużo mniejsza niż pomiędzy 16 GB a 32 GB).

Crucial DRAM 24GB Kit (2x12GB) DDR5 5600MHz (or 5200MHz or 4800MHz) Laptop Memory CT2K12G56C46S5https://t.co/4C5Kj2n4Fi — 188号 (@momomo_us) March 12, 2024

