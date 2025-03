Crucial T705 - poznaliśmy europejskie ceny i datę premiery najszybszego nośnika SSD M.2 NVMe na rynku

W zeszłym roku zadebiutował nośnik SSD M.2 NVMe Crucial T700, który do dzisiaj pozostaje jednym z najszybszych tego typu rozwiązań na rynku. Zbliżamy się jednak do premiery jego następcy. Z pierwszych testów wynika, że Crucial T705 wskoczy na pierwsze miejsce pod względem oferowanej wydajności. Poznaliśmy też ceny, z jakimi nośnik zadebiutuje wkrótce na rynku europejskim. Trzeba przygotować się niestety na znaczący wydatek.

Nośnik Crucial T705 będzie najszybszym dyskiem SSD M.2 NVMe dostępnym na rynku. Zaoferuje transfer danych sięgający nawet 14500 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu i 12700 MB/s podczas sekwencyjnego zapisu.

Crucial T705 wykorzystuje oczywiście złącze PCIe 5.0 x4. Za niezwykłą szybkością nośnika stoi między innymi kontroler Phison E26 Max14um. To dzięki niemu dysk oferuje transfer danych sięgający nawet 14500 MB/s w sekwencyjnym odczycie i 12700 MB/s w sekwencyjnym zapisie. Są to wyniki o 18% i 8% lepsze niż w przypadku Crucial T700. W przypadku losowego odczytu i zapisu mowa odpowiednio o 1,55 mln IOPS oraz 1,80 mln IOPS. Konkretna wydajność jest jednak uzależniona od pojemności SSD. Wszystkie warianty bazują na 232-warstwowej pamięci TLC NAND i wykorzystują pamięć LPDDR4 DRAM Microna (1 GB na 1 TB pamięci NAND flash). Jest to sprzęt certyfikowany także do pracy z konsolą PlayStation 5

Crucial T705 1 TB Crucial T705 2 TB Crucial T705 4 TB Format M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Kontroler Phison E26 Max14um Phison E26 Max14um Phison E26 Max14um Pamięć NAND flash 232-warstwowa

(Micron TLC) 232-warstwowa

(Micron TLC) 232-warstwowa

(Micron TLC) Szybkość sekwencyjnego odczytu/zapisu 13600 MB/s / 10200 MB/s 14500 MB/s / 12700 MB/s 14100 MB/s / 12600 MB/s IOPS - losowy odczyt/zapis 1,40 mln / 1,75 mln 1,55 mln / 1,80 mln 1,50 mln / 1,80 mln TBW 600 TB 1200 TB 2400 TB Premiera 12 marca 2024 12 marca 2024 12 marca 2024 Cena 343,16 EUR (z radiatorem)

297,65 EUR (bez radiatora) 606,38 EUR (z radiatorem)

548,57 EUR (bez radiatora) 915,11 EUR (z radiatorem)

869,60 EUR (bez radiatora)

W sprzedaży będą nośniki o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Użytkownicy mogą zdecydować się także na jeden z dwóch wariantów kolorystycznych: czarny oraz biały (dostępny w limitowanej liczbie egzemplarzy), a także na wariant z zamontowanym fabrycznie radiatorem oraz bez niego. Należy jednak odnotować, że używanie SSD bazującego na złączu PCIe 5.0 bez radiatora nie jest zazwyczaj najlepszym pomysłem. Dotyczy to zwłaszcza tak wydajnego nośnika jak Crucial T705. Dlatego osoby, które zakupią wariant bez coolera, powinny koniecznie zaopatrzyć się we własne rozwiązanie tego typu. W innym przypadku niemożliwe może być wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu.

Jak donosi serwis Tom's Hardware, Crucial T705 w większości scenariuszy testowych wysuwa się na pierwszą lokatę pod względem wydajności. Producent zapewnia na dysk pięcioletnią gwarancję. Premiera na rynku europejskim nastąpi już 12 marca bieżącego roku. Niestety trzeba będzie przygotować się na znaczący wydatek. Model 1 TB z radiatorem będzie oficjalnie kosztował 343 euro. Wariant 2 TB to już wydatek 606 euro, a za dysk 4 TB trzeba zapłacić 915 euro. Nieco tańsze będą dyski pozbawione radiatora. W takim przypadku ceny wyniosą odpowiednio 298 euro, 549 euro oraz 870 euro. Nieco droższe będą (dostępne w limitowanej liczbie egzemplarzy) warianty białe.

Źródło: Crucial, Tom's Hardware