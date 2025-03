Patriot Viper PV553 - premiera szybkiego nośnika SSD PCIe 5.0 x4 z turbinowym chłodzeniem

Nośniki SSD M.2 NVMe, korzystające ze złącza PCIe 5.0 x4, wymagają zazwyczaj odpowiedniego coolera. Producenci tego typu rozwiązań coraz częściej sięgają po chłodzenie aktywne. W większości przypadków jest to pojedynczy wentylator o dosyć kompaktowych rozmiarach. Nie inaczej jest w przypadku nowego produktu od firmy Patriot Memory. Nośnik Viper PV553 także jest chłodzony aktywnie przez niewielką, sprytnie ukrytą turbinę.

Patriot Viper PV553 to nowy dysk SSD przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników. Konstrukcja wyróżnia się turbinowym systemem chłodzenia, a także dobrymi parametrami pracy.

Konstrukcja, oprócz turbiny, posiada aluminiową osłonę termiczną o grubości 16,5 mm oraz dwustronną podkładkę termiczną o wysokiej przewodności, która ma zapewnić efektywne przenoszenie ciepła na stos żeberek radiatora. Producent zadbał także o wbudowany czujnik temperatury. Od strony czysto technicznej Viper PV553 bazuje na 232-warstwowej pamięci TLC NAND. W przypadku sekwencyjnego odczytu można liczyć na transfer danych sięgający poziomu 12400 MB/s. Dla sekwencyjnego zapisu jest to 11800 MB/s. Nośnik cechuje się zatem dobrymi parametrami pracy i powinien sprawdzić się w rozmaitych zastosowaniach, w tym przy tworzeniu treści oraz podczas rozgrywki.

Patriot Viper PV553 to także wbudowane funkcje w zakresie bezpieczeństwa danych i korekcji błędów. Nośnik odpowiednio równoważy zużycie komórek pamięci, co prowadzi do zwiększenia ich trwałości. Producent udziela na swój dysk pięcioletniej gwarancji. Na rynku dostępne będą warianty 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Początkowo w Polsce pojawi się wyłącznie model z 2 TB pamięci. Jego premierę zaplanowano jeszcze przed końcem lutego. Sugerowana cena wyniesie 1599 zł. Pozostałe modele powinny zadebiutować u nas do końca bieżącego kwartału.

Źródło: Patriot