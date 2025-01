Patriot Viper Xtreme 5 - nowe topowe zestawy wydajnych pamięci RAM DDR5 8200 MHz bez podświetlenia LED RGB

Patriot to amerykańskie przedsiębiorstwo dobrze znane z pamięci RAM spod szyldu VIPER oraz szybkich dysków SSD czy mniejszych nośników danych. Producent w maju tego roku wprowadził nową flagową serię pamięci operacyjnej Viper Xtreme 5, a teraz debiutuje jeszcze szybszy zestaw kości RAM, który ma zapewnić transfery rzędu aż 8200 MT/s. Sprawdźmy zatem jakimi opóźnieniami i pojemnościami charakteryzuje się nowy produkt amerykańskiej firmy.

Patriot Viper Xtreme 5 8200 MHz - flagowe zestawy szybkich pamięci RAM DDR5 debiutują na rynku z pojemnościami 32 GB i 48 GB w wersjach bez kolorowego podświetlenia diodami LED RGB.

Nowe zestawy Patriot Viper Xtreme 5 8200 MHz to zestawy kości pamięci RAM DDR5, które są dostępne w dwóch wariantach pojemności: 32 GB (2 x 16 GB) oraz 48 GB (2 x 24 GB). Produkty te charakteryzują się opóźnieniami CL 38, tRCD 48, tRP 48 i tRAS 84 i napięciem 1,45 V. Dodatkowo do wyboru mamy również dwa wolniejsze wbudowane profile Intel XMP 3.0: 8000 MT/s oraz 7600 MT/s przy tych samych opóźnieniach i napięciu. Warto zauważyć, że producent wydał powyższe zestawy bez podświetlenia diodami LED RGB i kieruje je do ekstremalnych overclockerów, poważnych graczy i entuzjastów sprzętu komputerowego.

W maju tego roku Patriot wprowadził na rynek wolniejsze kości pamięci RAM o taktowaniu: 7600 MHz, 7800 MHz oraz 8000 MHz, o czym więcej możecie przeczytać tutaj. Firma również wydała nowe warianty dla zestawów o transferach rzędu 7600 MT/s, pozbawiające je podświetlenia LED RGB. Podobnie jak wyżej, dostajemy dwie wersje pojemnościowe: 32 GB (2 x 16 GB) oraz 48 GB (2 x 24 GB). Opóźnienia tego zestawu to: CL 36, tRCD 48, tRP 48 i tRAS 84 przy 7600 MT/s. Również tutaj dostajemy dwa dodatkowe profile Intel XMP 3.0: 7400 MHz (36-44-44-110) i 7200 MHz (34-42-42-84) przy napięciu 1,45 V. Omawiane produkty powinny być już dostępne na rynku, a sugerowane ceny przez producenta wyglądają następująco:

PVX548G82C38K (2x24 GB, 8200 MT/s, CL38) - 1249 zł

PVX532G82C38K (2x16 GB, 8200 MT/s, CL38) - 1159 zł

PVX548G76C36K (2x24 GB, 7600 MT/s, CL36) - 1099 zł

PVX532G76C36K (2x16 GB, 7600 MT/s, CL36) - 799 zł

Źródło: Patriot