Patriot Viper Xtreme 5 - flagowe pamięci RAM producenta ze wsparciem dla OC i wysokimi zegarami jeszcze w tym miesiącu

Przedsiębiorstwo Patriot Memory znane głównie z produkcji modułów pamięci RAM oraz nośników danych zapowiedziało właśnie wprowadzenie na rynek najszybszych kości pamięci w swojej dotychczasowej ofercie. Jako że model Viper Xtreme 5 będzie sztandarowym produktem producenta, możemy liczyć na bardzo wysoką częstotliwość efektywnego taktowania pamięci oraz łatwość w przetaktowywaniu (OC) dzięki wsparciu dla profili Intel XMP 3.0.

Seria Viper Xtreme 5 to flagowe pamięci RAM od firmy Patriot stworzone dla overclockerów i graczy. Wyróżniają się bardzo wysokimi zegarami oraz całkiem unikalnym wyglądem.

Tytułowe Patriot Viper Xtreme 5 zostały zaprezentowane już na tegorocznych targach CES. Zostały wykorzystane w jednostce overclockera Fuggera, który trochę ponad tydzień później zajął pierwsze miejsce w Intel XTU 2.0 Hall of Fame, ustanawiając przy tym światowy rekord w benchmarku PCMark Extended. Same pamięci wzorowane są na głowie węża, co jest szczególnie widoczne przy podświetlanym pasku, który wspiera pełne spektrum RGB. Zastosowana została tu aluminiowa osłona termiczna mająca zapewnić odpowiednie temperatury pracy. Dostępne będą trzy modele różniące się od siebie efektywnym taktowaniem: 7600 MHz, 7800 MHz oraz 8000 MHz. Opóźnienia wyrażone parametrem Cas Latency wynoszą odpowiednio 36 dla wersji 7600 MHz, z kolei pozostałe warianty pracują z opóźnieniem CL38.

Wbudowane układy zarządzania energią (PMIC) umożliwiają stabilną pracę pamięci przy podwyższonym taktowaniu i obniżonym napięciu. Dla overclockerów przygotowano wsparcie dla wspomnianych profili Intel XMP 3.0, które pozwolą na szybką zmianę parametrów (opóźnienie, taktowanie, napięcie), dzięki predefiniowanym ustawieniom. Funkcja korekcji błędów (ECC) ma z kolei zapewnić bezpieczne podkręcanie pamięci bez przekraczania bezpiecznych limitów napięcia. Dodatkowo możemy liczyć na dożywotnią gwarancję producenta. Na polskim rynku nowe kości zostaną wprowadzone już w drugiej połowie maja bieżącego roku. Kwoty będą zależne od efektywnego taktowanie i wyniosą adekwatnie: 1170 zł, 1350 zł oraz 1350 zł.

Źródło: Patriot