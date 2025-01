Lexar zaprezentował nowości na targach IFA 2023, wśród nich szybkie pamięci RAM DDR5 i dyski SSD NVMe dla graczy

Jak co roku na międzynarodowych targach elektroniki użytkowej IFA (Internationale Funkausstellung) w Berlinie firmy technologiczne przedstawiły nam swoje najnowsze i nadchodzące produkty. Wśród nich tego lata był również Lexar, który zaprezentował bardzo szybkie pamięci RAM DDR5 do 8400 MT/s oraz kartę pamięci SDXC i serie dysków SSD M.2 wprost dla graczy i profesjonalistów. Zerknijmy zatem, co dokładnie przygotował dla nas amerykański producent.

Lexar zaprezentował nowe pamięci RAM DDR5 z serii ARES RGB. Już w czwartym kwartale tego roku powinniśmy mieć możliwość kupienia modułów o taktowaniu 8000 MT/s oraz 8400 MT/s. Jednak nie znamy jeszcze konkretnych opóźnień, ani producenta kości pamięci. Wiemy natomiast, że produkt został wyposażony w podświetlenie LED Lexar RGB Sync, standardową dla DDR5 korekcję błędów ECC oraz moduł zarządzania energią PMIC. Producent zaprezentował również dyski SSD NVMe dla profesjonalistów i graczy. Seria NM1090 M.2 Gen 5 NVMe została przygotowana pod standard PCIe 5.0 i korzysta z niewymienionego z nazwy kontrolera pamięci wykonanego w litografii 12 nm. Jednostki mają charakteryzować się odczytem danych na poziomie 12 000 MB/s i zapisem równym 11 000 MB/s. Produkty dostępne będą w pojemnościach od 1 TB do nawet 4 TB. Za chłodzenie będzie odpowiadać zamontowany fabrycznie radiator z wbudowanym wentylatorem.

Druga seria dysków NM790 została zaprojektowana pod PCIe 4.0 i ma cechować się odczytem na poziomie 7400 MB/s i zapisem równym 6500 MB/s. Ta linia SSD również będzie dostępna w pojemnościach od 1 TB do 4 TB i otrzyma zintegrowany radiator jednak bez wbudowanego wentylatora. Dodać również należy, że jednostki te są kompatybilne z konsolami PlayStation 5. Lexar zaprezentował też nowe linie przenośnych dysków SSD. Seria SL600 będzie dostępna w pojemnościach od 512 GB do 4 TB oraz ma zapewnić odczyt i zapis do 2000 MB/s. Armor 700 Rugged zaoferują identyczne parametry co powyższa seria, jednak dostępne wersje zaczną się od 1 TB pojemności do 4 TB. Dodatkowo otrzymamy stopień ochrony na wodę i kurz IP65, a konstrukcja ma wytrzymać upadek nawet z wysokości 3 metrów.

Ostatnia seria przenośnych SSD to SL500, która dostępna będzie w pojemnościach od 512 GB do 4 TB. Odczyt danych ma wynieść do 2000 MB/s, a zapis do 1800 MB/s. Wszystkie serie przenośnych dysków SSD będą zabezpieczone przez Lexar DataShield, czyli zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające, które ma pomóc chronić nasze pliki dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu AES. Lexar zaprezentował również kartę pamięci Professional GOLD micro SDXC UHS-II, która ma ukazać się w dwóch wariantach pojemnościowych 128 GB oraz 256 GB i ma zapewniać prędkości zapisu klasy V60 (60 MB/s) oraz odczyt do 280 MB/s. Producent kieruje ten produkt do kamer 4K, aparatów fotograficznych, ale również do przenośny konsol do gier. Niestety nie zdradzono nam jeszcze cen za wszystkie wymienione produkty, jednak wiemy, że powinny się one pojawić na rynku już w czwartym kwartale 2023.

