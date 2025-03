SK hynix nowym liderem mobilnej pamięci RAM. Oficjalnie potwierdzono prędkości oferowane przez standard LPDDR5T

Na początku br. SK hynix, jeden z czołowych producentów DRAM, zaprezentował nowe pamięci LPDDR5T. Według deklaracji miały być najszybszym dostępnym rozwiązaniem przeznaczonym do urządzeń mobilnych. Południowokoreańskie przedsiębiorstwo poinformowało o pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji prędkości nowego standardu, dzięki czemu oficjalnie pobito dotychczasowy rekord ustanowiony przez Samsunga.

Pamięci LPDDR5T operują z prędkością 9,6 Gbps, co pozwoliło pobić dotychczasowy rekord o 13 procent. Nowy standard trafi m.in do mobilnych urządzeń wyposażonych w nadchodzący, flagowy SoC MediaTeka.

Testy wydajności pamięci LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) zostały przeprowadzone w ramach bliskiej współpracy nawiązanej między SK hynix a MediaTekiem. Potwierdziły one, że nowy standard pozwoli na operowanie z prędkością wynoszącą 9,6 Gbps. To duży sukces, ponieważ według dotychczasowych szacunków, uzyskanie tak wysokich wartości miałoby być możliwe dopiero w 2026 r. wraz z premierą LPDDR6. Oznacza to jednocześnie, że udało się pobić ustanowiony przez Samsunga rekord, który jesienią 2022 r. zaprezentował pamięci LPDDR5X pracujące z prędkością 8,5 Gbps.

W trakcie testów wykorzystano nadchodzący, flagowy SoC marki MediaTek. Mimo że nie sprecyzowano dokładnie, o jaki chip chodzi, możemy przypuszczać, iż mowa tu o Dimensity 9300. Niebawem ma zakończyć się proces zatwierdzania standardu LPDDR5T przez JEDEC, co pozwoli na rozpoczęcie masowej produkcji. SK hynix szacuje, że na szeroką dostępność urządzeń wyposażonych w pamięci LPDDR5T klienci będą zmuszeni zaczekać do 2024 r. "Współpraca SK hynix z MediaTekiem będzie odgrywała kluczową rolę w rynkowym debiucie LPDDR5T. Zaczynając od weryfikacji wydajności, zamierzamy rozszerzyć zakres dostaw, aby wzmocnić pozycję lidera na rynku moblinej pamięci DRAM" - dodał Sungsoo Ryu, dyrektor działu planowania produktu DRAM.

Źródło: TechPowerUp