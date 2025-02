Micron ma rozpocząć w 2024 roku produkcję chipów pamięci DDR5 o pojemności 32 GB i HBM3 Gen 2 o pojemności 36 GB

Po wdrożeniu produkcji chipów pamięci DDR5 o pojemności 24 GB w zeszłym roku i debiucie rynkowym modułów je wykorzystujących, Micron przygotowuje się do wykonania kolejnego kroku. Już w 2024 roku ma rozpocząć się masowa produkcja chipów 32 GB. Teoretycznie otwiera to drogę do modułów o zawrotnej pojemności 1 TB, ale plany Microna nie sięgają tak daleko. Znaczącym osiągnięciem będzie także rozpoczęcie produkcji pamięci HBM3 Gen 2 o pojemności 36 GB.

Już wkrótce Micron rozpocznie produkcję chipów pamięci DDR5 o pojemności 32 GB oraz HBM3 Gen 2 o pojemności 36 GB. Rozwiązania są przeznaczone przede wszystkim do centrów danych i trenowania sztucznej inteligencji.

Monolityczne chipy pamięci DDR5 o pojemności 32 GB będą wykonane w procesie technologicznym Micron 1-β. Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie amerykańskiego przedsiębiorstwa. Warto odnotować, że chipy 24 GB korzystają ze starszego procesu technologicznego Micron 1-α, logicznym było zatem zastosowanie nowego rozwiązania w przypadku układów o pojemności 32 GB. Na razie nie jest jasne, jakiego transferu danych można oczekiwać od nowych chipów, ale będzie on prawdopodobnie na dobrym poziomie.

Plany firmy zakładają wykorzystanie nowego rozwiązania w modułach o pojemności 128 GB jeszcze w 2024 roku. W 2025 roku ma zostać zrobiony kolejny krok, czyli osiągnięcie pułapu 192 GB. 2026 rok to z kolei moduły o pojemności 256 GB. Oczywiście są to rozwiązania przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, zwłaszcza centrów danych. Na rynku konsumenckim podobne wartości nie zostaną osiągnięte jeszcze bardzo długo, ale docelowo postęp w jednym obszarze bardzo często przekłada się na postęp w innym.

Micron ogłosił także, że produkuje już pierwsze próbki pamięci 24 GB HBM3 Gen 2, składającej się z ośmiu warstw. Przepustowość całego rozwiązania przekracza 1,2 TB/s, zaś jego pinów – 9,2 Gb/s. Są to wartości około 50% lepsze w porównaniu do dostępnych obecnie pamięci HBM3. Nowe rozwiązanie cechuje się też 2,5-krotnie lepszą wydajnością w przeliczeniu na 1 W. Spodziewane jest, że pamięć HBM3 Gen 2 doprowadzi do znacznego zredukowania czasu potrzebnego do trenowania dużych modeli językowych. Plany na następny rok zakładają debiut chipów HBM3 Gen 2 o pojemności 36 GB. Układ będzie składał się w tym przypadku z 12 warstw.

