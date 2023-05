Micron może zostać wykluczony z Chin. Tamtejsze władze ostrzegają przed rzekomym zagrożeniem cyberbezpieczeństwa

Pomiędzy Chinami, a światem zachodnim utrzymuje się dosyć duże napięcie. Efektem tego są między innymi amerykańskie sankcje, które mają za zadanie ograniczyć napływ do Państwa Środka najbardziej zaawansowanych technologii. Chiny także podejmują działania, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych na tamtejszym rynku. Wiele wskazuje na to, że firma Micron będzie jedną z ofiar ostatnich zawirowań politycznych.

Chińskie władze stanowczo odradziły używanie produktów amerykańskiej firmy Micron z uwagi na rzekome zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Wiele wskazuje na to, że decyzja ma podłoże polityczne.

Chiński urząd zajmujący się regulacją i cenzurą Internetu (Cyberspace Administration of China) wydał oświadczenie, z którego wynika, że używanie produktów Microna niesie ze sobą zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Produkty amerykańskiej firmy mają cechować się stosunkowo poważnymi wadami w tym zakresie, co może prowadzić do narażenia infrastruktury informatycznej kraju. Opublikowano także zalecenie, żeby operatorzy zaprzestali natychmiastowo nabywania sprzętu, który wykorzystuje pamięci amerykańskiej firmy. Oczywiście w tym przypadku zalecenie jest praktycznie równorzędne z nakazem, więc kluczowe podmioty informatyczne z Chin będą musiały się do niego dostosować.

Niestety nie opublikowano żadnych szczegółów dotyczących tego, na czym to rzekome zagrożenie miałoby polegać. Można domniemywać, że oświadczenie przynajmniej w jakimś stopniu jest motywowane pobudkami politycznymi. Możliwe, że to odpowiedź na sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny w październiku zeszłego roku. Nie da się też całkowicie wykluczyć opcji, że Chiny rozwinęły na tyle własny przemysł produkcyjny pamięci DRAM i NAND flash, że są gotowe zrezygnować z dostaw tych komponentów od Microna. Byłoby to oczywiście korzystne dla Państwa Środka z politycznego punktu widzenia.

Trudno na razie wyrokować, jak bardzo decyzja ta odbije się na amerykańskiej firmie. Dane za 2022 rok pokazują, że 25% jej przychodów pochodziło właśnie z Chin, więc wpływ zakazu może być znaczący. Otwarte pozostaje pytanie, czy Micron będzie w stanie zapewnić sobie alternatywne rynki zbytu, żeby uzupełnić odcięcie od przychodów z Państwa Środka. Ich większa dywersyfikacja może nie być jednak łatwa do osiągnięcia, więc sytuacja stanowi dosyć poważny problem dla amerykańskiej spółki.

