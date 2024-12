Samsung 990 Pro - nadchodzi nowy wariant nośnika SSD PCIe 4.0 o znacznie większej pojemności

Samsung jest znany z bardzo dobrej jakości dysków SSD. Flagowym produktem firmy z tego segmentu jest aktualnie Samsung 990 PRO, który korzysta z interfejsu PCIe 4.0. Nośnik zadebiutował w zeszłym roku w wariantach 1 TB i 2 TB. Najbardziej wymagający użytkownicy chętnie skorzystaliby zapewne z dysków o jeszcze większej pojemności. Południowokoreańskie przedsiębiorstwo przygotowało właśnie odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Na platformie X (Twitter) zapowiedziano premierę nośnika Samsung 990 Pro o pojemności 4 TB. W sklepach dostępne będą dwa warianty – z radiatorem i bez. Poza zwiększoną pojemnością, parametry nowego dysku będą bardzo zbliżone do modeli 1 TB i 2 TB. Różnice sprowadzą się przede wszystkim do większej ilości cache LPDDR4 (4 GB) i wyższego współczynnika TBW (2400). Szybkość sekwencyjnego odczytu oraz zapisu wyniesie odpowiednio 7450 MB/s oraz 6900 MB/s. Wartość IOPS dla odczytu sięgnie 1,4 mln, a dla zapisu 1,55 mln. Całość oparto na autorskim kontrolerze Samsunga – Pascal.

You wanted it so badly, we had no choice but to deliver. The 4TB 990 PRO by #SamsungSSD is coming. Same blazing-fast storage with double the max capacity for gaming, video, 3D editing, and more. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/B3iRso9Q3p