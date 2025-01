Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance - nowe pamięci DDR5 z LED RGB sygnowane gamingową marką ASUS-a

Jakiś czas temu pisaliśmy o premierze pamięci DDR5 Patriot Viper Elite 5, które stanowią jedną z solidnych propozycji dla najnowszych płyt głównych do procesorów Intela i AMD. Teraz firma patriot wypuszcza specjalną serię tych pamięci RAM sygnowanych logiem ASUS TUF Gaming. Nowe zestawy zaoferują nam prędkości do 7000 MT/s, kilka wbudowanych profili OC oraz pojemności do 96 GB. Dostępne będą również pojedyncze moduły 32 GB i 16 GB.

Patriot i ASUS połączyli siły tworząc sygnowaną linie pamięci DDR5 Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance, która przynosi kilka zestawów o różnych pojemnościach i prędkościach oraz pojedyncze moduły RAM.

Nowe pamięci Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance pod kątem wizualnym praktycznie niczym się nie różnią od podstawowej edycji. Oprócz złotej sygnatury możemy zobaczyć charakterystyczny design gamingowej marki ASUS-a, mowa rzecz jasna o "ramce" z linii na kształt ścieżek drukowanych na PCB. Nowe moduły oferują praktycznie takie samo RGB, które obsłużymy za pomocą dedykowanego programu ASUS Aura Sync lub Viper RGB Softwere. Ogólnie rzecz biorąc, seria składa się z kilku różnych zestawów i pojedynczych modułów o różnych prędkościach, jednakże w Polsce dostępne będą tylko poniższe konfiguracje.

Model Konfiguracja Prędkość Pojemność Cena PVER596G60C42KW Dual Channel 6000 MT/s 96 GB (2x 48 GB) 1659 zł PVER564G62C42KW Dual Channel 6200 MT/s 64 GB (2x 32 GB) 979 zł PVER548G60C42KW Dual Channel 6000 MT/s 48 GB (2x 24 GB) 899 zł PVER532G70C38KW Dual Channel 7000 MT/s 32 GB (2x 16 GB) 679 zł PVER532G62C42KW Dual Channel 6200 MT/s 32 GB (2x 16 GB) 549 zł PVER532G60C42W Single Channel 6000 MT/s 32 GB (1x 32 GB) 489 zł PVER532G56C38W Single Channel 5600 MT/s 32 GB (1x 32 GB) 449 zł PVER516G60C42W Single Channel 6000 MT/s 16 GB (1x 16 GB) 269 zł PVER516G56C38W Single Channel 5600 MT/s 16 GB (1x 16 GB) 259 zł

Zatem dostaniemy 5 zestawów i 4 pojedyncze moduły o względnie typowych opóźnieniach. Jak możemy wyczytać z kodów modeli, mówimy tutaj o CL38 lub CL42. Na uwagę na pewno zasługuje zestaw PVER532G70C38KW, który charakteryzuje się prędkością do 7000 MT/s, opóźnieniami CL38 i pojemnością 32 GB (2x 16 GB) w cenie 679 zł. Zdaje się, że może być to dobra propozycja dla manualnego OC. Warto zaznaczyć, że nowe produkty wspierają zarówno profil Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Pamięci Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance mają trafić na półki sklepowe już w przyszłym miesiącu (styczeń 2024).

Źródło: Patriot