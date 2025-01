Test pamięci RAM DDR5 Kingston Fury Renegade RGB 8000 MHz CL38. Jest szybki? Tak! Jest opłacalny? Jest szybki!

Pamięci RAM DDR5 taktowane zegarem 8000 MHz jeszcze do niedawna były wyłącznie ciekawostką, trudno dostępną i zarezerwowaną dla największych entuzjastów sprzętowych, natomiast dzisiaj większość producentów posiada takie zestawy w regularnej sprzedaży. Również firma Kingston rozszerzyła rodzinę modułów Fury Renegade RGB, która doczekała się wariantu pracującego z częstotliwością 8000 MHz oraz opóźnieniami 38-48-48-128. Jak sprawuje się topowy zestaw? Ile wydajności można jeszcze wydusić z modułów poprzez overclocking? Wszystkiego dowiecie się przeglądając recenzję pamięci RAM DDR5 Kingston Fury Renegade RGB 8000 MHz CL38, osadzonej na platformie Intel LGA1700 z procesorem Intel Core i7-14700K.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przyniosły szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też możliwość zapisywania w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI.

Kingston Fury Renegade RGB 8000 MHz CL38, to najszybszy zestaw w rodzinie i raczej długo tak pozostanie. Zapewnia bardzo wysoką wydajność, ale kosztuje sporo nawet względem modeli 7200 MHz CL34.

Pamięci Kingston Fury Renegade RGB otrzymały dwukolorowy aluminiowy radiator o wysokości 44 mm, charakteryzujący się odważnym wzornictwem i kilkoma firmowymi logotypami. Całość zwieńczono listwami z podświetleniem RGB, synchronizowanymi poprzez wiązkę podczerwieni działającą w technologii Infrared Sync. Ręcznych zmian w luminacji można dokonać za pomocą opcjonalnej aplikacji Kingston Fury CTRL, udostępniającej kilkanaście efektownym programów, niemniej moduły są również kompatybilne z poszczególnymi systemami producentów płyt głównych m.in. MSI Mystic Light i ASUS Aura. Warto jeszcze nadmienić, że Kingston Fury Renegade występują także w białej kolorystyce oraz wariancie bez podświetlenia, zarazem niższymi o około 5 mm. Obydwie wersje zamknięto w eleganckim kartonowym opakowaniu oraz plastikowym blistrze, a wewnątrz znajdziemy jeszcze skróconą instrukcję obsługi plus naklejkę.

Kingston Fury Renegade RGB 8000 MHz CL38 - Ustawienia DEF i OC

Producent zastosował w modelu Fury Renegade RGB kości firmy SK Hynix (H5CG48AEBDX018), działające w konfiguracji Single Rank, będących obecnie absolutnym dominatorem w kwestii wysokich taktowań. Zapisane profile XMP 3.0 obejmują 8000 MHz CL38-48-48-128, 7600 MHz CL38-46-46-105 oraz 7200 MHz CL38-44-44-105, gdzie wszystkie aplikują napięcie 1.45V. Wyjściowe ustawienia są bezsprzecznie najciekawsze, natomiast przy odrobinie samozaparcia pamięci można jeszcze podkręcić do 8200 MHz, delikatnie optymalizując opóźnienia z naciskiem na parametr tRAS. Zestaw Kingston Fury Renegade RGB otrzymał termopady na wszystkich kościach, podobnie zabezpieczony jest również kontroler PMIC (Richtek RTQ5132GQWF). Za monitorowanie temperatury odpowiada sensor Montage Technology SPD5118, niemniej solidne radiatory zamontowane na modułach, gwarantują około 50 stopni Celsjusza pod obciążeniem.