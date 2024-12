Wymagania sprzętowe Until Dawn PC. Komputerowa wersja otrzyma Ray Tracing oraz techniki NVIDIA DLSS 3.7 i AMD FSR 3.1

W przyszłym miesiącu na PC oraz PlayStation 5 zadebiutuje remake gry Until Dawn, czyli według wielu graczy - najbardziej niepotrzebne odświeżenie gry z poprzedniej generacji konsol. Nowa wersja powstała na silniku Unreal Engine 5 i ma charakteryzować się nie tylko jeszcze lepszą jakością oprawy graficznej, ale również nieco rozszerzoną fabułą z dodatkowymi cut-scenkami. Debiut zaplanowano dokładnie na 4 października, jednocześnie na obu platformach. Na kilka tygodni przed premierą, studio Ballistic Moon opublikowało wymagania sprzętowe.

Twórcy ze studia Ballistic Moon podzielili się wymaganiami sprzętowymi gry Until Dawn (Remake) na PC oraz potwierdzili nowinki technologiczne, które trafią do produkcji. Mowa o Ray Tracingu, DLSS 3.7 i FSR 3.1.

Wymagania sprzętowe nie prezentują się jakoś przesadnie wysoko - nawet do najwyższych detali w 4K nie są podawane chociażby karty graficzne z obecnej generacji czy najnowsze procesory. Do minimalnych detali w 720p i przy 30 klatkach na sekundę, twórcy z Ballistic Moon zalecają posiadanie przynajmniej takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1660 czy AMD Radeon RX 570 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM. Do ustawień średnich w Full HD i w 60 FPS, potrzebne będą już nowsze i mocniejsze karty pokroju GeForce RTX 2060 i Radeon RX 6600 XT. Z kolei do bardzo wysokich detali w 4K i w 60 klatkach na sekundę, studio rekomenduje takie modele jak GeForce RTX 3080 Ti oraz Radeon RX 6900 XT. Nie wiemy czy podane wymagania sprzętowe dotyczą także włączonego Ray Tracingu, który w Until Dawn Remake będzie dostępny.

Minimum Zalecane High Ultra Procesor Intel Core i7-4790K

AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-11700K

AMD Ryzen 7 5800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6900 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 70 GB (zalecany SSD) 70 GB (zalecany SSD) 70 GB (zalecany SSD NVMe) 70 GB (zalecany SSD NVMe) System Windows 10,11 Windows 10,11 Windows 10,11 Windows 10,11 Detale 1280x720, LOW 1920x1080, MEDIUM 2560x1440, HIGH

3840x2160, HIGH 3840x2160, VERY HIGH Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS (QHD)

30 FPS (4K) 60 FPS

Śledzenie promieni zostało wykorzystane do ulepszenia cieni, okluzji otoczenia oraz odbić. Ponadto komputerowa wersja otrzyma pełne wsparcie dla kontrolera DualSense. Twórcy skorzystali tutaj zarówno z adaptacyjnych triggerów jak i haptycznych wibracji. Te ostatnie, co podkreślają developerzy, zostaną użyte do odczuwania bicia serca bohaterów w najbardziej skrajnych sytuacjach zagrażających ich życiu. Wspomnieliśmy wcześniej o Ray Tracingu, a to oznacza że w grze zobaczymy również techniki skalowania - NVIDIA DLSS 3.7 oraz AMD FSR 3.1. W obu przypadkach otrzymamy dostęp do upscalingu oraz generatora klatek. W przypadku NVIDII dojdzie także obsługa Reflex, ale nie otrzymamy za to rekonstrukcji promieni. Until Dawn Remake będzie także oferował możliwość grania w typowo kinowych proporcjach 2.39:1, jednak dla osób które wolą wypełnić cały ekran treścią, również będzie możliwość odpalenia gry w typowych proporcjach 16:9. Na PC wymagane będzie natomiast zalogowanie się do konta PlayStation Network. Grę na PC kupimy na Steam oraz Epic Games Store za 299 złotych.

Źródło: Sony, Ballistic Moon