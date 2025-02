Until Dawn - zapowiedziano remake gry oparty na silniku Unreal Engine 5. Nowa wersja trafi na PC i PlayStation 5

Until Dawn to jedna z bardziej oryginalnych gier ostatnich lat. Ten tytuł akcji w konwencji horroru pojawił się w 2015 roku jako produkcja na wyłączność konsoli PlayStation 4 i z miejsca zachwycił większość graczy oraz recenzentów. Mimo wszystko nikt nie oczekiwał, że ktoś wpadnie na pomysł przygotowania jego remake'u. Tego typu odświeżenia w końcu bardziej pasują do znacznie starszych tytułów, ale jednak plotki się potwierdziły - Until Dawn w nowej, przebudowanej wersji zmierza na pecety i PlayStation 5.

Nowe Until Dawn zadebiutuje w tym roku, ale konkretnej daty jeszcze nie znamy. Remake powstaje na bazie silnika Unreal Engine 5 i ma zawierać szereg ulepszeń, w tym np. nowe animacje oryginalnych postaci, poprawioną grafikę, trzecioosobową kamerę czy nową scieżkę dźwiękową.

Zgodnie z przewidywaniami, omawiany remake zapowiedziany został wczorajszego wieczora podczas pokazu State of Play. Gra opracowywana jest przez nowe studio Ballistic Moon, które jednak założone zostało przez weteranów z Supermassive Games, autorów oryginalnego Until Dawn. Można zatem uznać, że projekt jest w odpowiednich rękach. Czego możemy spodziewać się po zbliżającym się odświeżeniu? Jak ujawniono, remake powstaje na bazie silnika Unreal Engine 5 i podobno ma być wierny pierwszej wersji gry. Gracze mogą liczyć na nowe i ulepszone animacje oryginalnych postaci, poprawiony wygląd środowiska czy nowe efekty wizualne.

To jednak nie wszystko. Remake Until Dawn ma wyróżniać się trzecioosobową kamerą, dzięki czemu znane już lokacje będzie można odkrywać z zupełnie nowego punktu widzenia. Zmianom ulegnie również ścieżka dźwiękowa. W grze usłyszymy teraz nową muzykę autorstwa legendarnego kompozytora Marka Korvena. Nowe Until Dawn zadebiutuje w tym roku, ale konkretnej daty jeszcze nie znamy. Bez względu na to, czy ten remake jest potrzebny, czy też nie, warto docenić fakt, że gracze PC będą mogli zapoznać się od razu z najlepszą, nowoczesną wersją tej bądź co bądź kultowej historii.

