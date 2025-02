Until Dawn może pojawić się na PC oraz PlayStation 5. Sprawdzony informator twierdzi, że prace nad grą trwają

Supermassive Games od lat jest jedną z czołowych ekip, jeżeli chodzi o tworzenie horrorów w ostatnich latach. Prawdziwym przełomem w tym względzie był dla nich rok 2015, kiedy wypuścili Until Dawn, bardzo dobrze przyjęty exclusive na PlayStation 4 - niezwykle istotny w tamtym momencie z racji dość powolnego startu tejże platformy. Gra do dziś nie otrzymała żadnego update'u, ale wygląda na to, ze doba remake'ów oraz remasterów zabrała się również za ten projekt.

Until Dawn ma otrzymać usprawnioną wersją na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, prace zaś mają już trwać jakiś rok.

Informacja pochodzi od niejakiego billbil-kun - to informator, którego doniesienia były w przeszłości wyjątkowo celne. Żeby daleko nie szukać, wśród nich znalazło się chociażby poinformowanie o Mortal Kombat 1 przed oficjalnym ujawnieniem nowego otwarcia serii. Teraz zaś zamieścił potencjalny przeciek, według którego Until Dawn ma otrzymać nową wersję na pecety oraz konsole Sony aktualnej generacji. Co więcej, jeżeli wierzyć jego źródłom, prace nad projektem mają trwać co najmniej od jakiegoś roku.

Jak jednak podkreśla sam zainteresowany, nie udało mu się dowiedzieć, czy mówimy o remake'u czy remasterze. Z racji tego, że tytuł gry ma zostać niezmieniony, padła ostrożna hipoteza, iż nie dojdzie do jakiegoś szalone odświeżenia rozgrywki czy mechanik i główny nacisk zostanie położony na graficzne odrestaurowanie. Cóż, biorąc pod uwagę silny nacisk Sony na wyciąganie z lodówki gier z wcześniejszych lat - nawet jeśli owe "wcześniejsze lata" nie są specjalnie odległe - ma to sens. Ale Until Dawn cechuje się przynajmniej całkiem interesującą historią rodem z psychologicznych horrorów, nawiązując przy tym do tradycji gatunkowych produkcji klasy B, a w bohaterów wcielają się gwiazdy Hollywood, więc zapewne fani gier studia czy tego nurtu mogą chętnie przygarnąć pozycję na kolejne platformy.

Źródło: WCCFtech