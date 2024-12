Wymagania sprzętowe The Crew Motorfest PC - nowe wyścigi Ubisoftu nie zmasakrują (chyba) Waszych komputerów

W przyszłym miesiącu na rynek trafi kolejna gra wyścigowa, tym razem od studia Ubisoft. Mowa oczywiście o The Crew Motorfest, której projekt skierował się mocno w stronę Forzy Horizon. Niedawno odbyły się testy beta, natomiast podczas konferencji Gamescom Opening Night Live opublikowano premierowy zwiastun, sugerujący także darmowy okres próbny, który potrwa od 14 do 17 września (z opcją przeniesienia postępu do zakupionej później gry). Teraz producent opublikował finalne wymagania sprzętowe produkcji.

Ubisoft opublikował finalne wymagania sprzętowe gry The Crew Motorfest, które podzielono na kilka różnych kategorii.

Ubisoft podzielił wymagania sprzętowe na cztery różne kategorie: Minimalne (Full HD, najniższe detale oraz 30 klatek na sekundę), Zalecane dla Full HD i wysokich detali, zalecane dla Quad HD i wysokich ustawień graficznych oraz zalecane dla rozdzielczości 4K i maksymalnych detali. Dla najniższych detali, Ubisoft rekomenduje posiadanie takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 480, dość leciwe już procesory a także 8 GB pamięci RAM (choć z podkreśleniem, że mowa o konfiguracji Dual Channel). The Crew Motorfest nie będzie natomiast zajmować przesadnie dużo miejsca na dysku - mowa o 40 GB, przy czym nawet w minimalnych wymaganiach Ubisoft zaleca posiadanie SSD.

Minimalne Zalecane dla Full HD Zalecane dla Quad HD Zalecane dla 4K Procesor Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 480 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB

AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB

AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB Pamięć RAM 8 GB (Dual Channel) 8 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Miejsce na dysku 40 GB (zalecany SSD) 40 GB (zalecany SSD) 40 GB (zalecany SSD) 40 GB (zalecany SSD) System Windows 10 lub nowszy (64-bit) Windows 10 lub nowszy (64-bit) Windows 10 lub nowszy (64-bit) Windows 10 lub nowszy (64-bit) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 Szczegóły gry 1920x1080

Niskie detale

30 FPS 1920x1080

Wysokie detale

60 FPS 2560x1440

Wysokie detale

60 FPS 3840x2160

Ultra detale

60 FPS

Do gry w Full HD, w wysokich detalach i w 60 klatkach na sekundę potrzebujemy już mocniejszych kart w postaci GeForce RTX 2060 oraz Radeon RX 5700 XT. W przypadku rozdzielczości 2560 x 1440 i tych samych ustawień graficznych, The Crew Motorfest zadowoli się kartami NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6700 XT. Wymagania mocno rosną w górę, jeśli zechcemy pograć w 4K przy najwyższych detalach oraz w 60 klatkach na sekundę. Tutaj rekomendowane jest posiadanie kart GeForce RTX 3090 lub Radeon RX 7900 XT. Potrzebne są również mocniejsze procesory, tj. Intel Core i5-11600K lub AMD Ryzen 5 3600. Przypominamy, że The Crew Motorfest zadebiutuje już 14 września na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series.

Źródło: Ubisoft