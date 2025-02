The Crew Motorfest - 17-minutowy gameplay. Prezentacja mechaniki nowego rywala serii Forza Horizon od Ubisoft

Ubisoft powoli przygotowuje się do rzucenia wyzwania wyścigowej franczyzie od Playground Games. Trzecia odsłona serii promowana jest jako gigantyczny skok jakościowy w stosunku do poprzedników, wprowadzając otwarty świat mający stanowić udaną alternatywę dla meksykańskich szlaków z Forza Horizon 5. Przed wrześniową premierą zorganizowano także zamkniętą betę, toteż część osób była już w stanie zobaczyć, co niebawem pojawi się na rynku.

Redakcja Game Informer wypuściła 17-minutowy gameplay prezentujące jazdę kilkoma pojazdami w The Crew Motorfest.

Swoje pierwsze doświadczenia na hawajskich drogach pokazała nam ekipa z Game Informera. Rozgrywka nie ogranicza się jedynie do samochodów - prezentacja obejmowała także szybowanie w przestworzach, a także pływanie stylowymi motorówkami. Obejrzeliśmy również kilka różnorodnych lokacji - od tropikalnych lasów po nocne wyścigi w kolorowym mieście. Deweloperzy chwalili się wcześniej, że starają się utrzymać DNA serii z pewnymi znaczącymi usprawnieniami. I to akurat widać bardzo wyraźnie na prezentacji.

Pytanie z kolei, czy faktycznie wygląda to tak fantastycznie, jak przy konkurencyjnej piątej części Forza Horizon. I tutaj już można mieć pewne uzasadnione wątpliwości. O ile bowiem w sieci znajdziemy sporo pozytywnych opinii od dziennikarzy, o tyle nawet na poniższym wideo doprawdy trudno doszukać się jakichś bardziej efektownych aspektów (co zresztą zauważają w pewnym momencie sami grający). To oczywiście prowadzi do pytania, czy czeka nas kolejny taśmowy produkt ze stajni Ubisoft, czy może jednak zostaniemy pozytywnie zaskoczeni. W końcu to, co na razie widzimy, jest zaledwie fasadą.

Źródło: Game Informer (Youtube)