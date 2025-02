Arkane Austin powróci do singlowej rozgrywki po klęsce Redfall. Pojawiło się bardzo istotne ogłoszenie o pracę

Większość ekip tworzących gry przez dłuższy okres ma na koncie mniej bądź bardziej poważne potknięcia. Jednak kiedy tylko wychodził projekt od Arkane, przyzwyczajeni byliśmy do tego, że o ile niekoniecznie zrobi furorę na rynku, o tyle czeka nas minimum dopracowany, stworzony z pomysłem produkt. Po tegorocznej gigantycznej wpadce nie jest to już aż tak oczywiste. Na szczęście prawdopodobnie zbliżają się lepsze czasy dla francuskich deweloperów i ich fanów.

Studio Arkane Austin zamieściło na swojej oficjalnej stronie ogłoszenie o pracę sugerujące, że powracają oni do tworzenia gier single player.

Minęło już nieco czasu od tej premiery, ale w dalszym ciągu niełatwo znaleźć tytuł z 2023 roku, który rozczarowuje na tylu poziomach, co Redfall. Jednoznacznie bardziej dewastującą klęską jest chyba już tylko The Lord of the Rings: Gollum - lecz to niezbyt duża pociecha. Ale Arkane nie składa broni, dość szybko komunikując, że studio pracuje już nad następną grą, choć dotąd nie poznaliśmy żadnych konkretów w tej kwestii. Aż do teraz, gdy deweloperzy zamieścili ogłoszenie na stronie z informacjami odnośnie oferty pracy starszego inżyniera technicznego.

Jeżeli chodzi o rozpisane wytyczne dla kandydatów, w zasadzie najbardziej interesuje nas wzmianka o mile widzianym doświadczeniu przy grach action-RPG dla jednego gracza i immersive simach. To bowiem dość jednoznaczny sygnał, że Arkane powraca do tego, co robiło najlepiej. Do głównych bolączek Redfall - poza uniwersalnymi w rodzaju różnej maści technicznych fuszerek - należał zupełnie nieumiejętnie zaimplementowany model kooperacji oraz nudny otwarty świat. Miejmy zatem nadzieję, że to początek powrotu do formy przynajmniej nawiązującej do fenomenalnej serii Dishonored czy chociażby Prey.

Źródło: Zenimax Jobs