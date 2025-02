The Lord of the Rings: Gollum - porażka gry sprawiła, że Daedalic kończy z tworzeniem gier. Zajmie się czymś innym

The Lord of the Rings: Gollum - z jednej strony przyjemna, niewymagająca przygoda w uniwersum Władcy Pierścieni, z drugiej zaś koszmarna porażka niemieckiego studia Daedalic Entertainment. Na tyle koszmarna, że obecnie w serwisie Metacritic figuruje ona z ocenami 39/100 i 2,3/10 odpowiednio od recenzentów i graczy. I na tyle koszmarna, że pociągnęła za sobą poważną decyzję deweloperów. Daedalic rezygnuje oficjalnie z tworzenia kolejnych gier.

Studio Daedalic Entertainment rezygnuje z tworzenia kolejnych gier... Ale wciąż będzie wydawać tytuły innych deweloperów, jak i pomagać firmom trzecim w rozwijaniu ich projektów.

Studio Daedalic Entertainment oficjalnie zrezygnowało z tworzenia kolejnych gier... Aaale wciąż będzie wydawać tytuły innych deweloperów, jak i pomagać firmom trzecim w rozwijaniu ich projektów. Co istotne, restrukturyzacja spowoduje również anulowanie prac nad kolejną grą w uniwersum Władcy Pierścieni, nad którą Niemcy pracowali od połowy 2022 roku. Popularne, ale wciąż względnie niewielkie niemieckie studio Daedalic Entertainment oprócz Golluma ma na swoim koncie szalenie udane tytuły takie jak pełna humoru seria Deponia, cyberpunkowe State of Mind czy baśniowe The Whispered World.

Osoby takie jak ja, które zapoznały się w zasadzie z 99 procentami tytułów tego dewelopera (w większości były to przygodówki typu point and click) z całą pewnością rozumieją powagę sytuacji, jaką jest rezygnacja z tworzenia własnych gier. Niegdyś był to wszak naprawdę ceniony deweloper, na gry którego czekało się z wypiekami. Osobiście traktuję tę informacji niemal na równi z upadkiem studia Telltale, które zbankrutowało w 2018 roku, m.in. ze względu na wtórność kolejnych swoich produkcji. Telltale ostatecznie jednak powróciło i, kto wie, może i Daedalic Entertainment zechce kiedyś wrócić do robienia DOBRYCH gier.

Źródło: Daedalic Entertainment