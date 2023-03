Edge of Sanity - Daedalic Entertainment wyda polski survival horror w stylu graficznym Valiant Hearts i z Lovecraftem w tle

Daedalic Entertainment to niemiecki deweloper i wydawca gier, który ma na swoim koncie bardzo udane, niekiedy legendarne wręcz produkcje. Zasłynął przygodówkami takimi jak Deponia, The Whispered World czy Memoria, ale grzechem byłoby zapomnieć o futurystycznym, moim zdaniem bardzo niedocenionym State of Mind. Obecnie studio pracuje nad przygodówką TPP pt. The Lord of the Rings: Gollum, ale jak się okazuje — wyda także lovecratfowską produkcję studia Vixa Games.

Daedalic Entertainment ogłosiło, iż wyda polski survival horror w Lovecraftem w tle. Gra pt. Edge of Sanity ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Wydawca Daedalic Entertainment i deweloper Vixa Games połączyli siły, aby wydać przygodowy survival horror: Edge of Sanity. Zainspirowana opowieściami kultowego autora H. P. Lovecrafta, gra łączyć ma intensywną atmosferę z unikalnym stylem artystycznym 2D i rzucić graczy w bezlitosne, dzikie tereny Alaski czasów zimnej wojny. Naszym jako gracza zadaniem, będzie pozyskiwanie pożywienia, crafting oraz walka z przerażającymi bestiami, a przede wszystkim badanie niewytłumaczalnych zjawisk, starając się przy tym zachować zdrowy rozsądek.

Tłem fabularnym gry będzie tajemniczy kult oraz poszukiwania zaginionej ekipy naukowców. Brzmi dość sztampowo, ale jeśli gra będzie miała odpowiedni klimat, to powinna wypaść całkiem nieźle. Produkcja ma pojawić się na platformie Steam jeszcze w tym roku. Jak wspomnieliśmy już w tytule niniejszego newsa, budzi ona stylistyczne skojarzenia z ubisoftowskim Valiant Hearts, ale także z serią Darkest Dungeon. Zresztą — zobaczcie sami:

Źródło: Daedalic