Sherlock Holmes The Awakened - reboot lovecratfowskiej przygodówki z trailerem i pierwszymi szczegółami

Kilka dni temu ukraińskie studio Frogwares zapowiedziało odświeżoną wersję jednej z najcieplej przyjętych gier dewelopera. Mowa o Sherlock Holmes The Awakened (Przebudzenie), które oryginalnie zadebiutowało w 2016 roku. Frogwares co prawda chwilę temu obiecywało dostarczyć nam zupełnie nowych gier (np. horror pt. Palianytsia), jednak ostatecznie stwierdziło, że w obliczu konfliktu zbrojeniowego dużo łatwiej będzie im przygotować właśnie taki remake. Dziś Ukraińcy przybywają ze szczegółami dotyczącymi nadchodzącej produkcji.

Nowy Sherlock Holmes The Awakened nie będzie na szczęście polegać tylko na upgradzie grafiki (jak to bywa w przypadku remasterów), a zaproponuje przebudowę gry od podstaw. W zasadzie w związku z tym, co obiecują nam twórcy, nie będziemy mieli do czynienia ani z remasterem, ani z remakiem jako takim, a bardziej z rebootem. Fabularnie otrzymamy bowiem sporo nawiązań do niedawnej gry pt. Sherlock Holmes Chapter One. Pojawią się też nowe cutscenki, dodatkowe mechaniki detektywistyczne, nowe zadania poboczne, nowe UI czy też zmiana na widok z perspektywy 3. osoby. Możemy spodziewać się także zupełnie nowego, angielskiego dubbingu.

Tych, którzy nie grali w oryginał z 2006 roku informujemy, że Sherlock Holmes The Awakened opiera się fabularnie na bóstwie Cthulhu, które zostało powołane do "literackiego życia" za sprawą mistrza grozy, samego H.P. Lovecrafta. W nadchodzącej grze, zadaniem Sherlocka będzie zdemaskować kult stojący za wspomnianym bóstwem. Zabawa ma potrwać około 10 godzin (bez zadań dodatkowych), w trakcie których przejdziemy łącznie 8 głównych misji. Każda z nich, może zakończyć się przy tym nieco inaczej (ze względu na nasze wybory czy np. błędną dedukcję), wpływając tym samym na losy bohaterów pobocznych.

Źródło: Frogwares