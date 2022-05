The Lord of the Rings: Gollum z datą premiery. W skradankę od Daedalic zagramy jeszcze w tym roku

Studio Daedalic Entertainment zapowiedziało grę pt. The Lord of the Rings: Gollum wiosną 2019 roku. Wówczas to dowiedzieliśmy się, że akcja produkcji umieszczona zostanie przed wydarzeniami z książek, ale już po tym, jak Gollum zdobył Jedyny Pierścień. Ciekawie zapowiadano także sam gameplay – jako miks skradanki oraz przygodowej gry akcji, gdzie dużą wagę będą miały wybory moralne zarówno Golluma, jak i Smeagola. Od dnia zapowiedzi wiadomo także, że niemieckie studio Daedalic przygotowuje grę na silniku Unreal Engine 4. A choć premierę od początku planowano na 2021 rok, to w jego połowie poinformowano graczy, że zagramy dopiero w 2022 r. Dziś nareszcie otrzymaliśmy dokładną datę premiery gry.

W postrzępione portki Golluma wcielimy się dokładnie 1 września tego roku. Zagramy na PC oraz konsolach Xbox / Sony minionej oraz nowej generacji.

Gra pt. The Lord of the Rings: Gollum pojawi się na platformach takich jak PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S dokładnie 1 września 2022 roku. Wydawca ujawnił również, że powstaje wersja gry na Nintendo Switcha, która ma trafić na rynek także jeszcze w tym roku. Jak widać ten rok to gratka dla fanów Tolkiena, jako że już 2 września zadebiutuje także „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, a więc serial telewizyjny Amazonu.

Wracając jednak do Golluma, warto nadmienić, iż twórcy gry opisują swoje dzieło jako mieszankę serii Prince of Persia ze skradanką. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a kierowana przez nas postać eksploruje lokacje podzielone na mniej lub bardziej otwarte poziomy. Te możemy zwiedzać zarówno w poziomie, jak i w pionie - Gollum jest bowiem niezłym wspinaczem. O wiele gorzej radzi sobie jednak z walką, stąd próby cichego wyeliminowania przeciwników obarczone będą ogromnym ryzykiem. Dlatego też przez większość czasu jako Gollum będziemy przekradać się za plecami wrogów, za wszelką cenę unikając wykrycia. Szczególnie ciekawie zapowiada się jednak kwestia dwóch osobowości bohatera. Podczas zabawy będziemy bowiem nieustannie decydować, czy przeważy mroczna strona Golluma, czy jednak górę weźmie rozsądek Smeagola.

Źródło: Deadalic