The Lord of the Rings: Gollum - screeny z nadchodzącej skradanki

Fani uniwersum Władcy Pierścieni nie mają na co narzekać. Co chwilę na horyzoncie pojawia się jakiś "smakołyk" nawiązujący do świata pociesznych hobbitów. Tym razem chodzi o grę studia Deadalic - The Lord of the Rings: Gollum. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze screenshoty, które pozwalają sądzić, że będziemy mieli do czynienia z całkiem przyzwoitym tytułem. No, może nie do końca graficznie, ale należy pamiętać, że niemieckie studio Daedalic Entertainment, odpowiadało dotąd za produkcję przygodówek takich jak seria Deponia czy Filary Ziemi, które to niewiele miały wspólnego z realistyczną oprawą graficzną. Gra pojawi się w 2021 roku na platformy PC, a także na PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Studio Daedalic zapowiedziało grę Lord of the Rings: Gollum już przed rokiem. Jednak dopiero teraz mamy szansę zapoznać się z pierwszymi screenami.

Opisywana produkcja to skradanka z elementami platformowymi. Gra pozwoli nam się wcielić w Smeagola, któremu udało się znaleźć Jedyny Pierścień. W trakcie zabawy mamy okazję zobaczyć, jak z perspektywy tej postaci wyglądała jej przemiana w tytułowego Golluma. Warto zaznaczyć, że przedstawione tu wydarzenia nie odbiegają od materiału źródłowego, którym były dzieła J.R.R. Tolkiena. Twórcy produkcji podkreślają, że Gollum nie będzie wyglądał jak filmowy Andy Serkis, ale nie powinno to zniechęcić fanów do zanurzenia się w świecie gry.

Z opublikowanych grafik wynika, że przyjdzie nam zwiedzać głównie okolice Mordoru. Jest on utrzymany raczej w baśniowym tonie, co przekłada się na niezbyt urodziwe graficznie facjaty bohaterów. Do premiery wiele może się jednak jeszcze zmienić (i taką miejmy nadzieję). Czy skradanka The Lord of the Rings: Gollum okaże się ostatecznie produkcją tak udaną jak niedościgniony zdaniem wielu Thief czy Styx? O tym przekonamy się już w przyszłym roku, a teraz zapraszam do tytułowej galerii.

Źródło: Gamestar