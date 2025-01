Wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man 2 PC. Karta graficzna GeForce RTX 4090 wymagany do gry w 4K i 60 FPS

Już jutro na PC odbędzie się premiera kolejnej gry od PlayStation Studios - mowa oczywiście o Marvel's Spider-Man 2 od studia Insomniac Games, w kooperacji z Nixxes Software. Pomimo faktu premiery odbywającej się już jutro, gry wciąż nie można zakupić w przedsprzedaży (najwyraźniej opcja pojawi się dopiero wraz z faktycznym debiutem). Bardzo długo również musieliśmy czekać na podanie wymagań sprzętowych - te zostały opublikowane dosłownie przed kilkunastoma minutami.

Studia Insomniac Games oraz Nixxes Software opublikowały oficjalne wymagania sprzętowe gry Marvel's Spider-Man 2 PC, której premiera odbędzie się już jutro. Komputerowa wersja, w przeciwieństwie do konsolowej, będzie miała możliwość wyłączenia Ray Tracingu.

Wymagania sprzętowe gry Marvel's Spider-Man 2 PC zostały podzielone na łącznie sześć sekcji, z czego trzy pierwsze dotyczą rozgrywki bez Ray Tracingu, a trzy kolejne - z RT. Jeśli chodzi o te pierwsze, to twórcy podali konfiguracje do grania w najniższych detalach i 720p, na średnich ustawieniach w Full HD oraz do wysokich ustawień w 1440p. Do grania w HD, studio zaleca posiadanie przynajmniej takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 5500 XT. Do średnich ustawień w Full HD przyda się już GeForce RTX 3060 lub Radeon RX 5700. Do wysokich detali w Quad HD, twórcy zalecają posiadanie GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6800. Jak widać, do grania bez Ray Tracingu nie będziemy potrzebowali wybitnie mocnych kart.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Wysokie wymagania Procesor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 140 GB (wymagany SSD) 140 GB (wymagany SSD) 140 GB (wymagany SSD) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Rozdzielczość 1280 x 720 1920 x 1080 2560 x 1440 Detale gry Bardzo niskie (Very Low) Średnie (Medium) Wysokie (High) Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS

High Ray Tracing Very High Ray Tracing Ultimate Ray Tracing Procesor Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 9 5900X Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 7 7800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4090 Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 140 GB (wymagany SSD) 140 GB (wymagany SSD) 140 GB (wymagany SSD) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Rozdzielczość 2560 x 1440 2560 x 1440 3840 x 2160 Detale gry Wysokie (High)

RT Wysokie (RT High) Wysokie (High)

RT Bardzo wysokie (Very High) Bardzo wysokie (Very High)

RT Ultra (RT Ultimate) Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS

W przypadku aktywnego śledzenia promieni, wymagania już znacząco wzrastają, zarówno w kontekście kart graficznych jak i procesorów. Jeśli chodzi o GPU, to grania w 1440p przy wysokich ustawieniach gry i Ray Tracingu, potrzebne będą takie modele kart jak GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 7900 XT. W tej samej rozdzielczości, ale na ustawieniach bardzo wysokich dla Ray Tracingu, developerzy zalecają posiadanie przynajmniej GeForce RTX 4080 lub Radeon RX 7900 XTX. Do gry w 4K, z maksymalnymi ustawieniami graficznymi, potrzebujemy układu GeForce RTX 4090. Do 4K zalecane jest również 32 GB RAM-u. Marvel's Spider-Man 2 na PC otrzyma Ray Tracing skupiający się na odbiciach, okluzji otoczenia oraz cieniach. Wnętrza budynków również zostaną usprawnione z wykorzystaniem RT. Gracze będą mogli aktywować techniki skalowania: NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 lub Intel XeSS. Dostępny będzie także generator klatek oraz DLSS Ray Reconstruction. Co ciekawe, w tym ostatnim przypadku Nixxes Software potwierdza wykorzystanie dwóch wersji DLSS RR - jednej debiutującej w wersji DLSS 3.5 oraz drugiej, ulepszonej, która dostępna będzie w ramach DLSS 4. O nowszej wersji wspomniane jest wyłącznie w kontekście DLSS RR, zatem nie wiemy czy również skalowanie rozdzielczości będzie dostępne w ramach DLSS 4. Gra ponadto otrzymała pełne wsparcie dla monitorów 21:9, 32:9 oraz 48:9.

Źródło: Insomniac Games, Nixxes Software