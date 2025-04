Wielka Brytania planuje zakazać aplikacji AI tworzących deepfake dzieci. Ofcom i rząd UK podejmują stosowne działania

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiają się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem użytkowników internetu. Wielu ekspertów zwraca uwagę na konieczność lepszego regulowania narzędzi wykorzytujących AI, aby zapobiegać potencjalnym nadużyciom. Nowe inicjatywy zmierzają do stworzenia bardziej bezpiecznego środowiska online, szczególnie dla najmłodszych. W ostatnim czasie pojawiły się konkretne propozycje zmian w przepisach.

Nie ma żadnego pozytywnego powodu, by takie aplikacje istniały – Dame Rachel de Souza, Komisarz ds. Dzieci w Anglii.

W Wielkiej Brytanii narasta zaniepokojenie związane z aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję do tworzenia deepfake’ów przedstawiających dzieci w sposób seksualny. Komisarz ds. Dzieci w Anglii, Dame Rachel de Souza, wezwała do natychmiastowego zakazu takich aplikacji, argumentując, że nie mają one żadnego pozytywnego celu społecznego. Ofcom, brytyjski regulator mediów i komunikacji, planuje wprowadzenie nowych przepisów w ramach Ustawy o Bezpieczeństwie Online, które zobowiążą platformy do skuteczniejszego filtrowania niebezpiecznych treści i wprowadzenia weryfikacji wieku użytkowników.

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział również nowe przepisy, które uczynią tworzenie, a także udostępnianie seksualnych deepfake’ów przestępstwem, zagrożonym karą do dwóch lat więzienia. Nowe regulacje mają na celu ochronę dzieci przed rosnącym zagrożeniem ze strony technologii AI, która może być wykorzystywana do tworzenia nielegalnych treści. Działania te są odpowiedzią na rosnącą liczbę przypadków wykorzystywania AI do tworzenia materiałów przedstawiających dzieci w sposób seksualny. Stanowi realne i bardzo poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, a także dobrostanu.

Źródło: Children's Commissioner for England, GOV.UK