Prawnicy MyPillow użyli AI i wpadli w pułapkę fikcyjnych spraw. Grożą im naprawdę poważne konsekwencje

Nowe technologie coraz częściej wpływają na różne dziedziny życia, w tym także na systemy prawne i zasady odpowiedzialności zawodowej. W ostatnim czasie doszło do sytuacji, która wywołała gorącą dyskusję na temat wykorzystania AI w pracy profesjonalistów. Niezależnie od branży, wprowadzanie AI wymaga rozwagi i odpowiedniej kontroli, aby uniknąć poważnych konsekwencji. O tym, jak szybko może dojść do problemów, świadczy głośny przypadek z USA.

Gdy sąd bezpośrednio zapytał pana Kachouroffa, czy pismo zostało stworzone przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji, przyznał on, że faktycznie tak było – sędzia Nina Wang.

W Stanach Zjednoczonych doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem sztucznej inteligencji w praktyce prawniczej. Prawnicy reprezentujący CEO MyPillow, Mike'a Lindella, w sprawie o zniesławienie, przyznali się do użycia generatywnej AI przy tworzeniu pisma sądowego. Dokument zawierał niemal 30 błędnych odniesień, w tym do zupełnie fikcyjnych spraw. Wywołało to oczywiście oburzenie sędzi federalnej Niny Wang. Sędzia zażądała wyjaśnień od prawników, grożąc sankcjami dyscyplinarnymi, w tym możliwością zawieszenia licencji zawodowej. Prawnicy tłumaczyli się, że przez pomyłkę złożyli niepoprawną wersję dokumentu, jednak sąd pozostaje sceptyczny wobec tych wyjaśnień.

Incydent ten podkreśla rosnące ryzyko związane z niekontrolowanym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w dziedzinach wymagających precyzji i odpowiedzialności, takich jak prawo. Choć AI może wspomagać pracę prawników, przypadek Lindella pokazuje, że brak odpowiedniej weryfikacji może prowadzić do poważnych konsekwencji. Sprawa ta może stać się precedensem w dyskusji na temat etyki, a także odpowiedzialności zawodowej w erze cyfrowej.

Źródło: Ars Technica, 9News, Law360