Where Winds Meet - efektowny gameplay trailer z datą premiery w Chinach. Sekiro z domieszką scen rodem z azjatyckich filmów

Azjatyckie zespoły nie od dziś potrafią tworzyć udane i kasowe gry, ale w przeciągu ostatnich lat ich dobra passa zdaje się jedynie przybierać na sile. To już nie tylko pojedynczy twórcy spod znaku FromSoftware - a w szczególności pokazał nam to dobiegający już końca rok. I wiele wskazuje na to, że trend nie ulegnie zmianom, bo w drodze znajduje się kilka kolejnych obiecujących pozycji. A wśród nich gra od Everstone Studio, którą wkrótce sprawdzi część graczy.

Pecetowa wersja Where Winds Meet zadebiutuje w Chinach 27 grudnia, 29 zaś trafi na urządzenia mobilne obsługujące Androidy oraz iOS.

Nie samym Wukongiem człowiek żyje. Żeby daleko nie szukać, pod koniec wakacji mogliśmy na przykład rozpisać sprawozdanie o innej grze pochodzącej z Państwa Środka - Phantom Blade Zero. Teraz o sobie dał znać z kolei zespół Everstone, zapowiadając premierę swej gry. Niestety na razie wiemy jedynie o wejściu na chiński rynek - stanie się to 27 grudnia (wersja PC), 29 zaś trafi na urządzenia mobilne obsługujące Androidy oraz iOS. O globalnej premierze dotąd się nie zająknięto, ale w dłuższej perspektywie zawita na PC i PS5 w innych krajach na świecie.

Jak wynika ze słów chociażby Daniela Ahmada, Where Winds Meet będzie wpisywać się w popularny ostatnio trend w Chinach: duża, długa gra AAA zostaje wpuszczona na rynek za darmo, z wprowadzoną monetyzacją za takie rzeczy jak kosmetyki czy multiplayer. To dość osobliwe podejście (choć nierzadko przynosi efekty), ale nie zmienia faktu, że gra wygląda naprawdę zachęcająco. Najnowsza zapowiedź z fragmentami rozgrywki może przywodzić na myśl chociażby Sekiro: Shadows Die Twice z domieszką inspiracji filmami spod znaku "Domu Latających Sztyletów" bądź "Przyczajony tygrys, ukryty smok". Deweloperzy chwalą się płynnym i intuicyjnym systemem walki, pozwalającym dowolnie łączyć bardzo różne style, rozwijane przez eksplorującego wielki, otwarty świat gracza. Nie zabraknie również magii.

Źródło: Gematsu