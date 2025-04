Ubisoft rozpoczął legendarną wyprzedaż. Dużo głośnych gier przecenionych nawet o 85%, w tym Star Wars Outlaws

Ubisoft, mimo że jeszcze w kwietniu prowadził wiosenną wyprzedaż, teraz dorzuca kolejną akcję promocyjną - „Legendarna wyprzedaż”, w której zniżki sięgają nawet -85% względem ceny standardowej. Wśród atrakcyjnych okazji dla graczy znalazły się popularne tytuły z takich serii jak Assassin’s Creed, Watch Dogs, Prince of Persia, Avatar, The Crew, Far Cry czy Tom Clancy’s. Promocje obejmują zarówno klasyki, jak i najnowsze hity, w tym edycje deluxe i dodatki.

Ubisoft ogłosił kolejną akcję promocyjną - „Legendarna wyprzedaż”. Wśród atrakcyjnych ofert można upolować Star Wars Outlaws za połowę ceny, Assassin’s Creed Mirage za niespełna 40 zł, a także wiele starszych tytułów.

Ubisoft ogłosił dosyć niespodziewanie kolejną akcję promocyjną pod nazwą „Legendarna wyprzedaż”, niecałe trzy tygodnie po zakończeniu sezonowej wiosennej wyprzedaży. To miły gest ze strony francuskiego giganta, choć może on częściowo wynikać z niepewnej sytuacji finansowej firmy. Oprócz głośnych tytułów takich jak Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Mirage czy Avatar: Frontiers of Pandora, przeceniono również wiele starszych gier - mowa o ponad 200 tytułach oraz licznych dodatkach, które można nabyć dosłownie za parę złotych.

Cała akcja potrwa dosyć długo, bo aż do 20 maja 2025 roku. To daje czas, by spokojnie przemyśleć zakupy, zwłaszcza że po dodaniu kodu „LEGEND” w koszyku, otrzymujemy dodatkowe 10 dolarów zniżki (czyli 40 zł), o ile wartość zamówienia przekroczy 20 dolarów (około 80 zł). To świetna okazja, by nadrobić takie tytuły jak klasyczna trylogia Ezio Auditore czy pierwsze części serii Far Cry. Oto najciekawsze dwadzieścia tytułów:

Źródło: Ubisoft