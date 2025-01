TSMC wznawia produkcję chipów na Tajwanie zaledwie kilkanaście godzin po potężnym trzęsieniu ziemi

Kilkadziesiąt godzin temu Tajwan nawiedziło jedno z największych trzęsień ziemi we współczesnej historii wyspy. Tamtejsze budownictwo jest jednak dobrze przygotowane na takie okoliczności, choć zniszczeń nie udało się oczywiście zupełnie uniknąć. Jak pewnie wiecie, Tajwan od lat pozostaje największym wytwórcą chipów na świecie, dlatego od razu powstały obawy o długie przerwy w produkcji chipów. Ostatnie wydarzenia nie doprowadzą na szczęście do znaczących opóźnień.

Trzęsienie ziemi miało olbrzymią, jak na europejskie warunki, magnitudę 7,4 w skali Richtera. Pochodzące z Tajwanu zdjęcia pokazują, jak wytrzymałe jest tamtejsze budownictwo. Nawet przy tak dużych wstrząsach budynki mają tendencję jedynie do przechylania się, a nie całkowitego zawalania. Epicentrum znajdowało się po wschodniej części wyspy. Większość ośrodków zajmujących się produkcją chipów, w tym najnowocześniejsze placówki TSMC, znajdują się po stronie zachodniej. Oczywiście proces produkcyjny musiał zostać na pewien czas przerwany, a pracownicy z fabryk ewakuowani. Na szczęście nie trwało to długo.

Jak podaje TSMC w oświadczeniu przesłanym serwisowi Bloomberg, kluczowy sprzęt służący do produkcji chipów nie ucierpiał w wyniku trzęsienia ziemi. Dotyczy to także narzędzi wykorzystujących technologię EUV, które są kluczowe do produkcji najbardziej zaawansowanych jednostek. Oczywiście nie udało się całkowicie uniknąć zniszczeń. Tajwańska firma deklaruje jednak, że po zaledwie 10 godzinach od potężnych wstrząsów udało się przywrócić pełną funkcjonalność 70% sprzętu produkcyjnego w ogóle i ponad 80% sprzętu w najnowszych fabrykach. Pozwoliło to na wznowienie przynajmniej części produkcji chipów w zaledwie kilkanaście godzin od zdarzenia, co jest tempem imponującym. Na razie nie wiadomo, czy ta krótka przerwa w produkcji wpłynie w jakikolwiek sposób na ceny końcowe urządzeń.

