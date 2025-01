The Thing: Remastered - twórcy przekonują, że ich gra będzie czymś więcej niż tylko odrestaurowaniem klasyki

Nightdive Studios nie zatrzymuje się i przygotowuje następny obiecujący projekt polegający na odnowieniu klasycznej pozycji sprzed lat. Na przestrzeni ponad dekady działalności zdążyli zrobić to z bardzo wieloma klasykami, zazwyczaj wychodząc z tych zmagań zwycięsko. Ostatnio najgłośniej było o remake'u pierwszego System Shocka, który jak najbardziej spełnił oczekiwania. Teraz czekamy na obiecującego remastera gry Computer Artworks.

The Thing: Remastered ma być krokiem naprzód w stosunku do oryginału, dając graczom elementy trudne do wykonania w okolicach premiery przez ograniczenia związane z ówczesną technologią.

The Thing nie stał się może takim klasykiem jak Turok czy wspomniany wyżej System Shock, ale również jest ciepło wspominany. Horror shooter z 2002 roku potrafił ładnie zachować klimat z kultowej adaptacji w reżyserii Carpentera i po prostu ładnie reprezentował gatunek. W rozmowie dla redakcji GamesRadar+ Larry Kuperman z Nightdive Studios nakreślił pewne aspekty przygotowywanej wizji. Wygląda na to, że deweloperzy postarają się nam dostarczyć w nowej wersji nie tylko to, co znamy z oryginału, ale i coś ekstra.

Kuperman podkreślił, że choć Computer Arts stworzyło naprawdę udaną grę, sami byli świadomi naturalnie występujących ograniczeń - czy to pod kątem silnika, czy innych narzędzi - które nie pozwoliły zrealizować wszystkich pomysłów w stu procentach. Nie chciał co prawda specjalnie się zagłębiać w szczegóły, ale najwyraźniej zespół planuje przygotować partie, które uzupełnią oryginalną wizję The Thing. Wychodzi zatem na to, że chociaż nie czeka nas pełnoprawny remake, możemy liczyć na coś więcej niż zwyczajny remaster.

Źródło: GamesRadar+