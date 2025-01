System Shock Remake - duża aktualizacja udanego odświeżenia klasycznej gry, w tym możliwość wybrania kobiecej wersji hakera

Na początku lata zeszłego roku Nightdive Studios wypuściło odrestaurowaną wersję wybitnego pioniera gatunku od Looking Glass. W przeciwieństwie do wcześniejszego potknięcia przy Blade Runnerze, eksperci w odnawianiu klasyków tym razem nie zawiedli, tworząc jeden ze swoich najlepszych remake'ów. Na tym jednak nie koniec. Od pewnego czasu deweloperzy pracowali nad nową aktualizacją, która wprowadza sporo ciekawych usprawnień do gry.

11 kwietnia System Shock Remake otrzyma update 1.2, wprowadzający między innymi kobiecą wersją postaci i zmiany w finale gry.

Aktualizacja 1.2 wreszcie została ukończona i już w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić sporą liczbę nowych atrakcji i usprawnień. Z pewnością najbardziej rzuca się w oczy opcja wybrania kobiecej bohaterki. Nie wprowadza to rzecz jasna jakichś kompleksowych zmian w samej rozgrywce, niemniej jednak stanowi małą odmianę. W przeciwieństwie do mocnego zmodyfikowania finałowego starcia - co z kolei stanowi dość śmiałą próbę urozmaicenia doświadczenia graczy, zwłaszcza weteranów serii.

Na tym oczywiście nie koniec. Sporą wygodą jest dodanie wsparcia dla synchronizacji w chmurze - co prawda to trochę późno, jak na tego typu usługę, ale grunt, że jest. Do tego twórcy zaimplementowali masę większych i mniejszych zmian. Wśród nich wymienić warto w szczególności nowe ataki czy manewry poszczególnych mutantów tudzież bossa Cyborga Diego, optymalizację gry, ulepszenie wsparcia dla kontrolerów, poprawę co niektórych animacji, a także naprawę pewnych gameplayowych niedoskonałości. Ale są również nieco mniej znaczące poprawki, jak opcja pominięcia sekwencji "Game Over" po zgonie, modyfikacja cech pewnych broni, a przy tym jeszcze liczne zmiany związane z drobnymi aspektami mechaniki gry. Zdecydowanie mamy zatem powody do powrotu do gry - ewentualnie jej zakupu. A niebawem, bo już 21 maja, System Shock Remake zawita na konsole Sony oraz Microsoftu.

Źródło: Steam