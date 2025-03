Turok 3: Shadow of Oblivion - remaster Nightdive Studios omyłkowo wypuszczony przedwcześnie w kilku miejscach. Twórcy wyjaśniają

Na przestrzeni ostatnich lat studio Nightdive stało się praktycznie branżowym przodownikiem, jeżeli chodzi o udane remake'i i remastery wielu kultowych pozycji. Oczywiście nie każdy projekt im wychodzi - starczy wspomnieć potknięcie w postaci Blade Runner: Enhanced Edition - ale sukcesów mają znacznie więcej niż porażek. W tym roku na przykład otrzymaliśmy bardzo dobre odrestaurowanie pierwszego System Shocka. Obecnie czekamy na remaster Turoka 3.

Turok 3: Shadow of Oblivion ma pojawić się na rynku z zapowiadanym opóźnieniem, ale w określonych regionach pojawił się już na Nintendo Switch, zawierając pewne błędy. Nightdive Studios odniosło się do problemu.

Turok 3: Shadow of Oblivion to najnowsza pozycja, którą stara się odświeżyć Nightdive Studios. Jakiś czas temu ustalono ostateczną datę premiery, wypadającą na 30 listopada, a pojawić się ma ona na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Problem polega na tym, że wskutek absurdalnej pomyłki gra ukazała się wcześniej w internetowych sklepach na terenach Europy i Australii. Co więcej, potwierdzono, że wypuszczona wersja zawiera szereg bugów i brakuje jej pewnych usprawnień.

Co ciekawe, sami deweloperzy zdążyli już odnieść się do sprawy, wydając specjalne oświadczenie. Przeprosili w nim graczy, informując jednocześnie o rzeczonych problemach w omyłkowo wypuszczonej 14 listopada wersji. Niestety, o ile reszta konsumentów dostanie właściwą odmianę gry w wyznaczonym uprzednio terminie, osoby borykające się z błędną muszą zaczekać na specjalny patch, który pojawi się dopiero w połowie grudnia. Cóż, wygląda na to, że w takiej sytuacji warto wstrzymać się z kupnem i przy okazji przyjrzeć się wstępnemu odbiorowi.

