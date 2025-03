Xbox Game Pass - mocne tytuły w ofercie na drugą połowę listopada. Wśród nich Dune: Spice Wars i Persona 5 Tactica

Mamy już końcówkę roku, toteż coraz częściej mówi się o różnej maści podsumowaniach i tytułach zapowiedzianych na choćby pierwszy kwartał 2024. Nadal jednak czekamy na kilka interesujących premier, ewentualnie okazji na ogranie sprawdzonych pozycji czy to ze strony Epic Games Store, czy właśnie subskrybcji w Game Passie. Jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię, musieliśmy nieco zaczekać na podanie ostatnich dużych gier na listopad, ale nie powinniśmy być zawiedzeni.

W listopadzie dostaniemy jeszcze trzy interesujące gry w ramach Xbox Game Pass: Dune: Spice Wars, Persona 5 Tactica oraz Rollerdrome.

Druga połowa tego miesiąca nie przynosi co prawda zbyt wielu tytułów, ale za to mówimy o całkiem konkretnych propozycjach. Największym zainteresowaniem powinno cieszyć się Dune: Spice Wars. Ten RTS z elementami 4X umiejscowiony w uniwersum stworzonym przez Franka Herberta przez ponad rok znajdował się we wczesnym dostępie, by raptem dwa miesiące temu z niego wyjść, więc sprawa jest dość świeża. Całkiem interesujące mechaniki i nade wszystko możliwość dowodzenia frakcjami Atrydów czy Harkonnenów na pewno mogą zachęcić - zwłaszcza jeżeli tak czy inaczej subskrybujemy Game Passa.

Persona 5 Tactica to spin-off słynnego JRPG od Atlusa, który pojawi się na rynku za kilka dni. Nie ma ona związku fabularnego z właściwą odsłoną, wprowadzając głównych bohaterów do zniewolonej krainy. Dominuje turowa walka w stylu serii XCOM, choć jest ona bardziej kameralna. Na koniec dostajemy jeszcze Rollerdrome - nietypową, klimatyczną grę akcji w retrofuturystycznej stylistyce, gdzie przemieszczamy się na rolkach po różnych arenach i toczymy starcia używając broni palnej. Zabijanie wroga uzupełnia zdrowie, a wykonywanie sztuczek - amunicję. Dotąd Roll7 wypuściło grę na PC i konsole PS4 oraz PS5, ale 28 listopada wejdzie ona także na Xbox One, a także Xbox Series X|S.

