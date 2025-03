Avatar: Frontiers of Pandora - gra Ubisoft otrzymała złoty status. Sony chwali się działaniem funkcji PlayStation 5

Powoli dochodzimy do ostatniej prostej 2023 roku. Większość zapowiadanych hitów już wyszła, tym samym powoli zbliżamy się do zwyczajowych dla tego okresu rozstrzygnięć, ale w międzyczasie pojawi się jeszcze kilka ciekawych tytułów. Do takowych zaliczymy na pewno Avatar: Frontiers of Pandora - projekt, przy którym pojawia się całkiem sporo znaków zapytania. Tak czy inaczej Ubisoft podejmie próbę wprowadzenia na rynek nowego hitu tuż przed świątecznym okresem.

Avatar: Frontiers of Pandora jest już oficjalnie gotowe do wypuszczenia na rynek. Tymczasem pojawił się nowy materiał związany z wersją na PS5.

Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości, czy pierwsza gra w uniwersum stworzonym przez filmy Jamesa Camerona na pewno pojawi się jeszcze w tym roku, w zasadzie może już oczekiwać 7 grudnia, czyli oficjalnej daty premiery. Jak potwierdził francuski gigant branżowy za pośrednictwem Twittera/X, Avatar: Frontiers of Pandora otrzymał złoty status. Oznacza to oczywiście, że tytuł może być już przygotowywany do masowej dystrybucji na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

W międzyczasie nieco od siebie dodało także Sony. Na swoim kanale zaprezentowało bowiem działanie Avatara na PlayStation 5. Chodzi rzecz jasna o jego flagowe funkcje w postaci czy to adaptacyjnych triggerów, dźwięku 3D, czy haptycznych wibracji. Co ciekawe, kupując Frontiers of Pandora na tę konsolę, otrzymamy za darmo strój Aranahe Warrior - na innych platformach zaś trzeba za to zapłacić. Nie jest to raczej wielka przewaga, ale pokazuje, jak bardzo Sony zaangażowało się w promowanie gry. Dotychczasowe materiały nie zwiastują nam co prawda przełomowego projektu, ale na pewno nie ma też zbyt wielu czerwonych flag.

We're extremely proud to share that #AvatarFrontiers has gone GOLD! We can't wait for you all to explore the incredible world of Pandora on December 7th.



A huge congratulations to lead studio @UbiMassive, and our codev studios around the world pic.twitter.com/rEGhUFTlMc — Ubisoft (@Ubisoft) November 13, 2023

Źródło: PlayStation (Youtube), Ubisoft (Twitter/X)